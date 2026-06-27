Tras la salida de Adorni, el PRO le hace un guiño a la posible designación de Diego Santilli como jefe de Gabinete: "Tiene capacidad de gestión y experiencia"

Los cruces más explosivos de los 16avos de final, que encenderán la fase decisiva de la Copa del Mundo
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Tras la salida de Adorni, el PRO le hace un guiño a la posible designación de Diego Santilli como jefe de Gabinete: "Tiene capacidad de gestión y exp…
El nuevo formato de eliminación directa tendrá partidos de altísima tensión. Este lunes Brasil frente a Japón prometen un choque espectacular. ...
El riesgo cuando la niebla crece no consiste únicamente en dificultar la reconstrucción racional de lo ocurrido. El riesgo es todavía mayor: que, entre tantas versiones, el proceso y la soci...
Cristian Ritondo avaló la renuncia del ex vocero de Milei porque su situación había paralizado la gestión del Gobierno.Ponderó el vínculo del actual ministro del Interior con los gobernadores y ...
Magui Alcacer felicitó al volante, quien sumó minutos con la Selección en un Mundial por primera vez y abrió el marcador en la tercera fecha de la fase de grupos....
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