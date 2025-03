Ziliotto entregó 30 viviendas en Realicó y pidió compromiso con el pago de las cuotas

Por cuestiones climáticas, el acto de entrega de 30 viviendas en Realicó se llevó a cabo en el Centro Cultural de la localidad. Allí, el gobernador Sergio Ziliotto, acompañado por el intendente Facundo Sola, el diputado Hernán Pérez Araujo y la titular del IPAV, Erica Riboyra, encabezó el acto y realizó el tradicional corte de cintas en una de las nuevas casas.

Además de las viviendas, se entregaron seis lotes en el marco del programa provincial de adjudicación de terrenos con servicios. El gobernador expresó su satisfacción por “dar respuestas” y valoró la posibilidad de dialogar con vecinos e intendentes para conocer “de primera mano” las necesidades de cada localidad.

“Dignidad al trabajador y al propietario”

En su discurso, Ziliotto destacó que la construcción de viviendas es la obra pública que más dignidad genera, tanto a quienes las construyen como a quienes las reciben. Hizo hincapié en que el sistema es solidario y no debe naturalizarse la idea de que el Estado regala casas: “Acá no se regala nada, ustedes pagan la cuota y el Gobierno Provincial administra los recursos. Estamos solos, porque el Gobierno nacional no está”.

El mandatario pampeano recordó la finalización de la operatoria Caldenia y explicó que los terrenos que se entregan hoy fueron parte de ese proceso, “con infraestructura y planificación, porque las casas se hacen con recursos de todos los pampeanos”.

Por su parte, el intendente Sola señaló que las viviendas entregadas corresponden a un plan nacional, pero que, desde diciembre de 2023, “no se recibió más dinero del Gobierno nacional”, en alusión a la paralización de la obra pública decidida por la administración de Javier Milei.

“Gracias al gobernador por esta decisión humana”, dijo Sola, remarcando que sin la intervención del gobierno provincial, las viviendas hoy estarían abandonadas a medio construir. También mencionó la entrega de documentación de terrenos de Caldenia y pidió a los adjudicatarios cuidar sus casas y cumplir con el pago de las cuotas.

“Al fin, mi casa”

Victoria Orellana, una de las adjudicatarias, visiblemente emocionada, compartió su experiencia: “Años esperándola, muchas veces dándonos por vencidos. Hoy, al fin, ya tengo mi casa. Sé por todo lo que pasé en estos 13 años. Hoy mi hijo ya tiene su hogar, que con esfuerzo voy a cuidar y mantener”.

El acto concluyó con un fuerte mensaje de responsabilidad, compromiso y comunidad, valores que el gobierno provincial busca reforzar en cada entrega de viviendas.