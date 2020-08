Desde hoy por ANSES cobrarán el bono de $10.000 para los que optaron por cobrar por medio de CBU o cuenta bancaria.



Esta semana ANSES comienza con el cronograma de pago del Ingreso Familiar de Emergencia (IFE) para los titulares de la Asignación Universal por Hijo (AUH) y Asignación Universal por Embarazo (AUE) para los que optaron por cobrar por medio de CBU o cuenta bancaria.

La ANSES requerirá a la AFIP la realización de la evaluación socioeconómica y patrimonial a fin de determinar la pertenencia de cada solicitud. Por lo tanto, se mirarán los ingresos y la situación económica.

Situación para menores de 25 años: “Cuando el o la solicitante tenga menos de 25 años y el domicilio de residencia registrado en la Administración Nacional De La Seguridad Social sea igual al domicilio de sus padres registrado en dicho organismo, el grupo familiar se considerará compuesto por el o la solicitante y sus padres a los efectos de los requisitos y demás condicionalidades establecidas en el presente.”



Situación de las personas presas, que no cobrarán el IFE: “Las personas privadas de la libertad, bajo cualquier modalidad, no están alcanzadas por las previsiones del Decreto N° 310/2020 y su modificatorio, por no reunir la calidad de destinatarios establecida en su artículo 2° (del texto)”



Junto a estos nuevos requisitos para cobrar el tercer IFE de ANSES evalúa de forma constante el límite de edad para los titulares de la Asignación Universal por Hijo (AUH), es decir, aquellos beneficiarios del monto asistencial que superen los 18 años en el transcurso de cronograma de pago, quedarán desafectados.

Cómo se si cobro el tercer IFE de agosto

Para consultar cuándo, cómo y dónde liquidan el bono de $10.000 del Ingreso Familiar de Emergencia (IFE), los canales de atención son 3. En los últimos días se reportaron fallas en la consulta online, sin embargo se reinstauró a la brevedad.

Para conocer todas las fechas de cobro se podrá consultar desde: https://servicioscorp.anses.gob.ar/clavelogon/logon.aspx?system=mianses



Desde anses.gob.ar:

ingresar a la sección ⮞ Ingreso Familiar de Emergencia e informar número de DNI.



La tercer opción es desde Mi Anses, con número de CUIL, y Clave de Seguridad Social



Qué pasa si aún no tengo tarjeta de débito

ANSES dejó una guía de recomendaciones para poder acceder al bono de $10000 por medio de CBU o cuenta bancaria:

Si aún no tenés tarjeta de débito, comunicate con tu banco.

Recordá que sos cliente del banco en donde está radicada tu cuenta, ellos te ayudarán con el trámite para obtenerla. Priorizá siempre los canales de consulta no presenciales para respetar el aislamiento.

Muchos bancos cuentan con la posibilidad de acceder al dinero de tu IFE desde aplicativos móviles o home banking. Esto puede ser de ayuda si no contás con una tarjeta de débito.

Si lo necesitas, el banco del que sos cliente podrá atenderte presencialmente si fuese necesario y no existiese ninguna restricción específica en el marco especial que nos toca atravesar.

Para ello, solicitá un turno para asegurar tu atención. No te dirijas a una sucursal bancaria sin turno previo.

Fecha de cobro del IFE con cuenta bancaria

A partir del 25 de agosto comenzarán a cobrar las personas que eligieron una CBU desde la web de Anses y quienes cobraron por otros medios bancarios.

DNI terminados en 0: 25 y 26 de agosto

DNI terminados en 1: 27 y 28 de agosto

DNI terminados en 2: 31 de agosto y 1 de septiembre

DNI terminados en 3: 2 y 3 de septiembre

DNI terminados en 4: 4 y 7 de septiembre

DNI terminados en 5: 8 y 9 de septiembre

DNI terminados en 6: 10 y 11 de septiembre

DNI terminados en 7: 14 y 15 de septiembre

DNI terminados en 8: 16 y 17 de septiembre

DNI terminados en 9: 18 y 21 de septiembre