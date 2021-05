El líder del Movimiento Evita y secretario de Economía Social de la Nación, Emilio Pérsico, criticó duramente el funcionamiento de la Tarjeta Alimentar, cuyos beneficios fueron ampliados recientemente por el Gobierno nacional, al considerar que se trata de «pan para hoy y hambre para mañana». En el mismo sentido opinó el dirigente de la Confederación de Trabajadores de la Economía Popular (CTEP), Juan Grabois. Ambos dirigentes criticaron la gestión social del Gobierno nacional.

“El gasto en ayuda directa, la tarjeta Alimentar, nos incluye como consumidores, pero eso no es inclusión social, la única inclusión es el trabajo. No resuelve el problema de la inflación, porque se la come la inflación. La tarjeta es pan para hoy y hambre para mañana”, expresó el funcionario en un video grabado y difundido a distintas agrupaciones sociales tanto oficialistas como opositoras.

En tanto el dirigente de la Confederación de Trabajadores de la Economía Popular (CTEP), Juan Grabois, se sumó así una vez más a las criticas a la gestión social del Gobierno nacional, expresó su malestar con las medidas que anunció el presidente Alberto Fernández y aseguró que “consolidar la Tarjeta Alimentar como política emblema del gobierno es un error económico, social y cultural”.

Dos de los máximos referentes sociales del país cuestionaron una vez más las políticas del gobierno nacional, más allá que integran la coalición que gobierna la Argentina.