El Presidente dijo que frenó tres corridas cambiarias y que el problema estructural del país no puede arreglarse «en dos años». También cuestionó a la Mesa de Enlace por el paro del campo por la falta de gasoil.

El Presidente de la Nación, Alberto Fernández, afirmó este miércoles por la noche que el Gobierno está «tratando de cuidar las reservas» y el problema que tiene el país es que «la economía crece mucho» y hay una «demanda de dólares muy grande», al tiempo que hizo una exhortación para reducir el déficit fiscal de manera gradual.

El jefe del Estado, en un extenso reportaje con el canal de cable C5N, enfatizó: «En tres días, hemos recuperado 900 millones de dólares para las reservas y para asegurar que las pymes puedan tener acceso a las divisas para poder seguir produciendo. Todos queremos preservar a la pyme. Tenemos un programa económico que vamos a cumplir. No vengo a plantearle a la gente mentiras».

Fernández sostuvo: «Lo que tenemos que entender los argentinos es el momento que vive el mundo. Hay que escuchar a otros presidentes del mundo qué es lo que pasa con el aumento de la energía y los alimentos. La FAO (la Organización de las Naciones Unidas para la Agricultura y los Alimentos) advirtió que pueden entrar en hambruna unas 300 millones de personas. Sabiendo que está faltando trigo, maíz, soja y girasol, hay fondos de inversión especulando».

Más adelante, el mandatario puntualizó: «Para ser duro, no hay que andar a los gritos. Hay que actuar con racionalidad. Lo que pido es que entiendan que hay que resolver un problema que está en el mundo y se llama ‘guerra’ y lo que está pasando en Ucrania tiene un efecto devastador sobre la economía mundial y en materia inflacionaria, y mucha de nuestra inflación viene por esa guerra».

El Presidente hizo una encendida defensa de la gestión del ministro de Economía, Martín Guzmán, al señalar que «echarle la culpa a Guzmán de la inflación es una crueldad».

«La inflación no la trajo Guzmán: viene de larga data y, cuando la Argentina crece, el problema de la inflación se potencia. Lo que hizo Guzmán es renegociar la deuda con los acreedores y normalizar las relaciones financieras y con el Fondo Monetario Internacional (FMI), que era una deuda impagable que heredamos y que hoy cumplimos con las metas del primer trimestre».

«El problema que tenemos es que la economía crece mucho. En ese contexto, hay un escenario en que la inflación nos complica. He escuchado a todos los líderes del mundo quejarse por la inflación. Todos tenemos que trabajar juntos para anclar las expectativas sobre la inflación», indicó.

En ese sentido, remarcó que llegaron al Gobierno con altos niveles de inflación y que luego vino la pandemia: «La economía argentina es un problema estructural y ¿quieren que lo arregle yo en dos años? No es así”, apuntó.

Al ser consultado sobre si pensaba que había sectores que buscaban dar un golpe de mercado, contestó: «Seguramente que es así, pero ya sabemos con qué bueyes aramos».

Fernández envió un mensaje a la oposición: «Lo que pido es seriedad, sensatez. Lo que les pido a estos personajes que tuvieron la ocasión de gobernar, que dejaron al país sumido en la situación que lo dejaron, de pobreza y endeudamiento, les pido que simplemente reflexionen y que la mejor manera de ayudarnos que tienen es no opinando».

El magistrado sostuvo que lo que hay que hacer es contener el déficit fiscal. «El déficit fiscal es malo. Tenemos que reducir el déficit paulatinamente, no brutalmente. Acá no hubo ajuste. La mejora en la distribución del ingreso demuestra que no hubo ajuste en la Argentina. La desigualdad ha mejorado, la pobreza se ha reducido. El problema no es la pobreza, sino el modelo económico que la genera. Los datos que tenemos del primer trimestre es que la pobreza se ha reducido, se han generado 1.200.000 empleos y el desempleo está por debajo del 7%».

Fernández remarcó: «Lo que no vamos a hacer es ir a buscar dólares para resolver un problema que se resuelve con pesos, como hizo el macrismo. No pudieron ni pagar la deuda en pesos. La mejor forma de ayudarnos es no opinar».

El jefe del Estado sostuvo: «Lacunza (ex ministro de Economía durante la gestión de Macri) defaulteó, pero nosotros vamos a cumplir con cada uno de los compromisos asumidos. Para nosotros, es imperdonable defaultear en pesos. Nosotros cumplimos con nuestro compromiso. El macrismo hizo un daño inconmensurable y todos los líderes del mundo se dan cuenta del daño que hicieron. Que se callen porque confunden. Nos dejaron el peor escenario económico. Ya sabemos que hizo cada uno de ellos».

En relación con el cese de actividades dispuesto por la Mesa de Enlace agropecuaria para el 13 de julio, el Presidente aseguró que «el Gobierno les está dando gasoil» y que «lo que hay que entender es que en todo el mundo falta gasoil».

«En la Argentina, la mayor actividad económica hace que se consuma más gasoil. No tenemos la cantidad necesaria para abastecer la demanda. Estamos aumentando la importación de gasoil. Si los chacareros quieren sacar su granos, es porque mejoró su producción. El problema no se arregla con un paro, porque el problema no sólo lo tiene la Argentina, sino todo el mundo», remarcó.

Al respecto, llamó a «recuperar la tranquilidad» y terminar con las voces alarmistas»: «Hemos ampliado el corte con biocombustibles para poder aprovechar las existencias del gasoil. Las provincias limítrofes dejaron escapar el gasoil de una manera increíble. Cuando uno mira, se ve cómo las provincias limítrofes dejaron escapar el gasoil por la frontera, por ejemplo, Corrientes. Eso ya lo corregimos, pero esas cosas no deberían pasar. Una provincia que se presta a ese juego y deja que ocurra, hay que plantear esas cosas. Creo que las petroleras están produciendo al máximo y los problemas no se arreglan con un paro».

En relación con el gasoducto, Fernández expresó: «Tiene que seguir y buscaremos el financiamiento que sea necesario. He hablado con el primer ministro italiano, Mario Draghi, a quien le planteé la necesidad de financiar otros proyectos de gas, como la planta de licuefacción cuyo costo es de unos 5.000 ó 6.000 millones de dólares y esto es importantísimo porque ese es el gas que tenemos que exportar».