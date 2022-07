Al líder de la UTEP no le alcanzó con su duro discurso contra el Gobierno en un acto que encabezó este miércoles y aseguró que el estallido social puede darse en «semanas o meses».

Tras su duro mensaje contra el Gobierno, el líder de la UTEP, Juan Grabois, mantuvo su postura y aseguró este miércoles por la noche que “prefiero decir estas cosas ahora y no lamentarme cuando empiecen los saqueos”.

Grabois había encabezado durante la jornada un acto en el Puente Pueyrredón en el que advirtió que «muchos» están dispuestos a dejar la «sangre en la calle» para reclamar que cambie la situación económica actual.

En ese sentido, el referente del movimiento social expandió su visión en C5N y aseveró que el estallido social puede producirse en “semanas o meses”.

“Los gobiernos que se fueron indecorosamente cayeron por estallidos sociales. Para que haya estabilidad política tiene que haber estabilidad económica y para que haya estabilidad económica tiene que haber estabilidad social. Esto lo decía Evo Morales”, señaló.

Y agregó: “No hay forma de que exista estabilidad social con estos niveles crecientes de pobreza y la falta de reacción con medidas sociales del Gobierno”.

Así, en la misma sintonía con el acto que lo había tenido como protagonista, criticó al presidente Alberto Fernández: “El Presidente tiene que sentir la presión de los pobres, no de los ricos. Es joda esto. Hace lo que ellos quieren”.

“El Gobierno no está dispuesto hasta ahora a hacer lo que hay que hacer, porque le tiene miedo a determinados sectores, que no son los populares. No es temor ni necesidad, es miedo y obediencia”, cerró.