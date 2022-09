El ministro de Seguridad, Aníbal Fernández, uno de los apuntados por el operativo de custodia a la vicepresidenta Cristina Kirchner, reveló que ofreció al presidente Alberto Fernández su renuncia.

«Soy un caballero y cuando esta cosa sucedió lo primero que le dije al Presidente es que yo estaba dispuesto (a renunciar) cuando él lo decidiera a correrme», dijo.

Tras el intento de magnicidio, Hebe de Bonafini fue una de las primeras voces dentro del oficialismo que cargó contra el funcionario.

«Lo de Hebe me duele en el alma porque no sabe lo que pasó y opinó sin saber nada de lo que se ha hecho. Hablar es muy fácil, hay que estar mirando las cosas cómo son, hicimos mucho esfuerzo. Lo he hablado con la vicepresidenta el jueves y el sábado y es la visión que tenemos y estamos trabajando con sobre el tema», añadió.

En otro orden, Fernández sostuvo que los «protocolos se han cumplido» y que en un video que circula por redes sociales se puede apreciar «como si fuese un 5 de un dado», donde la vice está en el centro rodeada de cuatro efectivos policiales.