El juicio por el crimen de Fernando Báez Sosa sigue sumando pruebas. Sin embargo, la determinación de la participación de cada imputado en el crimen puede generar dificultades, de acuerdo con la mirada de Martín Narducci, abogado penalista y especialista en investigación criminal.

En una entrevista con Alberto Lotuf en Siempre Juntos, por Cadena 3 Rosario, Narducci explicó: “Es un crimen aberrante y atroz. Pero desde lo técnico viene una tarea difícil, que es atribuir la porción del delito que le corresponde a cada uno”. Además, avisó: “No creo que puedan darle perpetua a ninguno”.

“Para mí el concurso premeditado se cayó, no hubo un plan previo para matar. En cuanto a la alevosía, también me quedan muchas dudas, porque que el ataque haya sido por la espalda no es suficiente. Y es lo único que llevaría a perpetua a todos”, argumentó.

Por otro lado, analizó la estrategia del abogado defensor, Hugo Tomei, y planteó: “Me dijeron que Tomei en 2004 defendió a imputados en un caso similar a este. Tomei juega a que los jueces no podrán atribuir el delito a cada uno”.

En ese sentido, insistió con que el hecho está probado, pero no “la responsabilidad de cada uno”, y agregó: “No se sabe lo que va a suceder cuando esto pase por Casación. La investigación estuvo repleta de irregularidades”.

“No descarto que Tomei juegue al homicidio en riña, en el que no se puede determinar quiénes son los autores y la condena es de 2 a 6 años”, añadió en esa línea.

“Es un grupo de tarados que salían a hacer eso, no es que premeditaron un crimen. Era una manera de actuar, pero lo hacían de estúpidos que son”, sumó Narducci.

Y puntualizó: “Tener un único defensor es bueno porque hay una sola estrategia, pero es distinto en el debate oral. Hay que ver quien paga los honorarios también, ese es el que manda”.

