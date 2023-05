La Municipalidad de General Pico puso en marcha, el pasado mes de febrero, la nueva aplicación Solución de Estacionamiento Medido. Cabe recordar que si bien comenzó a implementarse paralelamente con las antiguas boletas, la plataforma ya suma más de 12.686 registros.

Esta app, desarrollada por la Universidad Nacional de La Plata, permite un eficiente control del servicio aportando mayor sustentabilidad al reemplazar la clásica tarjeta papel por el sistema digital.

Para lograr este número de adhesiones ha sido indispensable tanto la colaboración de vecinas y vecinos que instalaron esta plataforma en sus dispositivos móviles como el acompañamiento de las y los comerciantes.

El director de Prevención y Convivencia Ciudadana, Pablo Gandino, afirmó: “Esta semana las y los controladores comenzaron a dejar un aviso en los vehículos que no activaron el estacionamiento, pero no se trata de una multa. Esto es para la gente que todavía no utiliza la aplicación”.

Además, señaló que las personas que no puedan descargar la app, podrán generar el tiempo de estacionamiento en los locales adheridos. “Allí se informa el número de patente, el tiempo requerido y se abona el valor correspondiente. El mínimo, en este caso, es de 30 minutos”, apuntó.

Tarjetas y horarios

Es imperioso mencionar que desde abril comenzó a regir el nuevo horario. Por la mañana, las y los usuarios deberán abonar su tiempo de estacionamiento de 8 a 13 horas, mientras que por la tarde deberán hacerlo de 16 a 20 horas. En tanto, los días sábados no se cobrará por el servicio.

Por otra parte, conductoras y conductores ya no podrán utilizar las tarjetas papel, que dejaron de ser válidas el último 30 de abril. Sin embargo, quienes aún tengan boletas podrán canjearlas durante el mes de mayo por crédito en su aplicación en la oficina situada en Avenida San Martín y 17.

En tanto, la oficina de Rentas municipal será el espacio en el que comerciantes de la ciudad tendrán la posibilidad de canjearlas por el mismo monto de las mismas, el cual se depositará en el sistema.

