Francos dijo que no fue válida la sesión por la expulsión de Kueider del Senado

El jefe de Gabinete de Ministros, Guillermo Francos, se refirió a la interna en el Gobierno entre Javier Milei y Victoria Villarruel, tras el revuelo por la sesión realizada en el Senado en la que se trató la expulsión de Edgardo Kueider, detenido en Paraguay por ingresar al país con 200.000 dólares sin declarar.

Francos también hizo referencia a las amenazas que recibió la vicepresidenta de parte de un tuitero libertario y le bajó el tono a la discusión por tratarse de un usuario anónimo. También habló del gendarme argentino detenido en Venezuela y descartó el llamado a sesiones extraordinarias en el Congreso.

«La sesión contra Kueider no fue válida si nos atenemos a la realidad jurídica e institucional, Villarruel no podía presidir la sesión porque estaba a cargo del Ejecutivo. Sin embargo, por más que la sesión haya sido inválida, el resultado creo que va a ser mantenido en una eventual sesión posterior», explicó Francos a Cadena 3, en relación al escándalo del senador.

Sobre un posteo de un tuitero libertario contra Villarruel, Francos manifestó su desconocimiento por las amenazas que consideró sin fundamento. «Desconozco. Las amenazas sin fundamento no tienen ningún sentido, las redes se manejan con seudónimos. Desconozco que esto se trate de carpetazos. No soy un seguidor de las redes, no sé quiénes son y me tienen bastante sin cuidado las cosas que se publican. El que tenga que publicar algo, que lo haga y se haga cargo», declaró.

rancos también se refirió a la relación entre La Libertad Avanza y el PRO, afirmando que tanto él como el presidente Javier Milei comparten la idea de que «no debiéramos ir separados» en las próximas elecciones.

«Milei dijo con Luis Majul que si pudiera cerrar un acuerdo con el PRO lo haría, porque es el mecanismo que hay que seguir para quienes comparten la idea de la libertad. Creo que es el camino para no beneficiar al kirchnerismo», dijo el jefe de Gabinete a Cadena 3.

