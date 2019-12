El gobernador de la Provincia, Sergio Ziliotto, participó de la reunión con el presidente de la Nación, Alberto Fernandez, y los gobernadores de las distintas provincias en la Casa Rosada, donde se trató una adenda del Consenso Fiscal.

La Pampa ofreció acompañamiento político, ya que por tratarse, justamente, de una adenda a una norma que nuestra provincia no suscribió, no correspondía que el gobernador la firmara al no encontrarse vigente en nuestro territorio.



“Es para celebrar el encuentro que se produjo porque demuestra una tendencia clara a los valores que corresponden al fortalecimiento del federalismo”, expresó Ziliotto.



Y así, confirmó su apoyo al resto de las provincias que se encuentran en una situación económico-fiscal de emergencia, a las cuales la modificación realizada -mediante la adenda suscripta- les genera un alivio.



La Pampa, producto del trabajo sostenido todos estos años, tiene una posición fiscal consolidada y de equilibrio, situación que le ha permitido mantener su autonomía tributaria, quedando esto expresamente manifiesto en la reunión celebrada hoy.