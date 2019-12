Se realizaron ayer desde las 17 horas en Santa Rosa, Macachín, Miguel Riglos, General Acha, General Pico, Eduardo Castex, Ingeniero Luiggi y Realicó.



Este viernes, a partir de las 17 horas, varias manifestaciones simultáneas se realizaron en las localidades pampeanas de Santa Rosa, Macachín, Miguel Riglos, General Acha, General Pico, Eduardo Castex, Ingeniero Luiggi y Realicó, para pedir justicia por el intento de femicidio de Nadia Lucero.

La joven fue salvajemente golpeada y abandonada inconsciente en la guardia del Hospital Lucio Molas, en la noche del pasado domingo 15, por su novio, Laureano González, quien permaneció prófugo de la justicia durante dos días y luego fue apresado junto a una pareja de amigos que lo ayudaron a esconderse.

Momentos previos a la marcha de Santa Rosa, encabezada por familiares y amigos de Nadia y acompañada por organizaciones sociales, el padre de la joven, Jorge Lucero, detalló que el estado de salud de ella “tuvo un altibajo, hoy la alimentaron, lo toleró bien, le sacaron la diálisis. Lo malo fue que anoche convulsionó, pero sin fiebre esta vez, se la medicó y ahora está estable”.

“Lo otro sigue como desde el primer día, no despierta“, expresó Lucero, agregando que “hace cuatro días que está sin ningún sedante, volvió al respirador, solo le sacaron la diálisis, si lo llega a requerir se va a poner de vuelta. Había una pequeña falla pero con los días se va ir solucionando”, indicó.

Con respecto a las marchas simultáneas en la provincia, dijo que agradece “a toda esta gente, compañeros de Malvinas, a toda esta gente que gracias a Dios nos apoya“. Dijo además estar apenado por informaciones falsas que se difundieron en algunas radios “de que Nadia había despertado, que estaba lúcida, que conocía, son todas mentiras, no sé porque lo hacen, Nadia está en coma“, afirmó el padre.

Por último, se refirió a una amenaza que recibieron en la vereda del Hospital, mediante una especie de lápida con una cruz y un texto que decía “Nadia murió”, a lo que Lucero precisó que “hay una persona encargada de ahí que yo le pedí por favor que no me sacara las cosas, me borraron todas las evidencias. Cuando yo llegué ya habían borrado todo, estaban baldeando, sólo pude rescatar algunas fotos que me habían sacado y nada mas“, concluyó.