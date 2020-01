Este viernes, luego de estar 19 días inconsciente a causa de la golpiza a la que fue sometida por su novio, Nadia Lucero despertó del coma, reconoció a sus familiares, sonrió y lloró de la emoción.

“Nadia por fin despertó. Me recibió con una sonrisa y cuando le di un beso, lloró de la emoción“, dijo su hermana, Luján Lucero, a Diario Textual. “Es algo que no puedo describir, una mezcla de felicidad y emoción, al punto de contagiarme el llanto. Después de 19 días, es lo más lindo que me podía pasar”, dijo.

Este jueves, la joven había sido trasladada desde Terapia Intensiva a una sala especialmente acondicionada para evitar una infección intrahospitalaria, y quedó allí contenida y acompañada por sus familiares.

Nadia, madre de dos niños y empleada en una rotisería, fue salvajemente golpeada por su novio, Laureano González, el domingo 15 de diciembre, y abandonada inconsciente, en horas de la noche, en la guardia del Hospital Lucio Molas.

González permaneció dos días prófugo hasta que fue detenido junto a dos cómplices en una casa del Barrio Santa María de Las Pampas, y permanece en prisión acusado de intento de femicidio.