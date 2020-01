La intendenta de la ciudad se entrevistó con el jefe comunal de Metileo, Juan Carlos Pavoni. Fue un encuentro a agenda abierta en el que se trataron temas que hacen a los objetivos generales de la Micro-región 2, que integran ambos municipios y que tienen que ver con la impronta de los intendentes de la zona norte que buscan trabajar en forma conjunta y regional.

Entre los temas abordados con el intendente de la localidad vecina, se destacaron los de índole social y productivo, problemáticas en general y temas a futuro.

Pavoni expresó que se trató de una reunión muy importante para empezar a delinear el funcionamiento de cada uno de los pueblos. “Nosotros como pueblo chico tenemos algunas problemáticas que tienen que ver con no tener varias secretarías para distintas actividades, con la buena predisposición de Fernanda, vamos a poder lograr trabajar en forma integrada con secretarías y directores del municipio de General Pico, que ha puesto a disposición, de aquellos pueblos, como el caso del nuestro, que los necesitamos”, dijo y añadió que la idea es tener la posibilidad de ser atendido por la secretaría correspondiente del Municipio piquense y de esa manera abordar en forma conjunta, las problemáticas que correspondan.

Polos Productivos

Durante el encuentro también se habló de producción y de armar polos productivos, donde las actividades no se superpongan con las que llevan adelante los diferentes pueblos de la Micro-región. “Es un trabajo en conjunto que debemos hacer, no solamente en la Micro-región, si no que este aporte le puede servir en forma conjunta, a toda La Pampa, como una forma de trabajar para los pampeanos”, aseveró Pavoni.

Trabajo Conjunto

Pavoni se refirió a que pronto se dé la posibilidad de volver a reunir a todos los intendentes que integran la Micro-región 2: “Seguramente Fernanda va a llamar a una reunión, ya que Pico es cabecera y a partir de ahí, la idea es seguir trabajando como lo hemos hecho hasta ahora. Yo creo que regionalizar y trabajar en conjunto entre los distintos municipios es la manera en que podemos tener mejores resultados”, insistió el intendente de Metileo.

Pavoni avizoró, que a partir de la convocatoria de la intendenta de General Pico, seguramente se van a sumar el resto de los intendentes. “En las reuniones anteriores siempre participaron, viendo cómo solucionamos problemáticas o cómo crecemos a través de municipios integrados, que es creo yo, la manera de trabajar y poder desarrollarnos”, dijo, dejando entrever que la idea, es que en esos encuentros “se sepa cuál es el camino que va a llevar General Pico en producción, en Cultura, en desarrollo urbanístico, para que nosotros no trabajemos en los pueblos de manera opuesta a estos lineamientos” expresó.

Obras para la región

Siempre priorizando el beneficio de la región y los objetivos comunes, Pavoni explicó que cuando en Metileo se hizo el empalme de las rutas 7 y 102, no fue una obra para Metileo, sino que en realidad fue una obra regional, que le sirve a todo el resto de La Pampa: “Por eso los municipios deben trabajar en forma conjunta y que las obras les sirvan a todos los pueblos de la Micro-región y no solamente a uno”, dijo.

Por último el intendente de Metileo puso de relieve la importancia que tiene, a partir de su gran cantidad de habitantes, nuestra ciudad en la Micro-región y en ese sentido, consideró que es un buen mercado para la producción de los pueblos satélites que están cerca, pero aclaró que es necesario coordinar ese trabajo: “No podemos todos, desarrollar la misma actividad productiva, lo que hay que hacer es ver de qué manera podemos ir desarrollando distintas actividades que nos permitan ingresar en un mercado y no en una competencia”, señaló.