Esta mañana se llevó a cabo, en el segundo piso de Medano, una reunión para ultimar detalles sobre la entrega de las Tarjetas Alimentar en nuestra ciudad. Participaron del encuentro el ministro de Desarrollo Social de la Provincia, Diego Alvarez; la intendenta Fernanda Alonso; la secretaria de Desarrollo Social, Daniela Cabrino, el jefe de la Unidad Regional Cristian Dupuy, la jueza de Paz Graciela Sánchez y personal de Banco Nación, ANSeS y del ReNaPer (Registro Nacional de las Personas).

Los días 26 y 27 de febrero, se entregarán en General Pico las Tarjetas Alimentar. Se trata de 1807 personas que serán alcanzadas por este beneficio, además de otros 200 plásticos que les corresponden a otras localidades del norte provincial. Para tal motivo, la municipalidad llevó adelante, en conjunto con el Ministerio de Desarrollo Social, una reunión con el objetivo de organizar el operativo que permitirá a los beneficiarios de la Tarjeta Alimentar acceder al plástico.

Operativo dinámico

“Esta reunión ha sido organizada conjuntamente con la Municipalidad, para organizar todo el operativo de entrega de Tarjetas Alimentar. El miércoles y jueves de la semana que viene, son 1800 las personas que recibirán este beneficio”, comentó el ministro de Desarrollo Social de la Provincia, Diego Alvarez.

Informó además que el objetivo es que sea un operativo dinámico y que la gente pueda resolver este trámite lo más rápido posible: “Por supuesto que va a haber mucha gente que va a ir a retirar su tarjeta. Tendrán que tener un poco de paciencia, entre que ingresan y finalmente lo llamen para hacer la entrega efectiva del plástico, pero la idea es que en el día puedan llevarse su tarjeta y poder inmediatamente disponer de la provisión de alimentos”, dijo Alvarez.

Beneficiarios sin DNI

El titular de Desarrollo Social de la Provincia, se refirió a la eventualidad de que el beneficiario de la tarjeta Alimentar no posea el DNI, uno de los requisitos para que sea otorgada la tarjeta. “En el caso de que, por alguna razón la persona haya perdido el DNI y no lo tenga, hemos coordinado con el Ministerio de Gobierno, se ponga a disposición el equipamiento de toma de trámite de DNI en el lugar. Con esa expedición de la constancia de trámite y con la foto emitida por el ReNaPer, el Banco Nación va a admitir que el beneficiario pueda retirar el plástico, más allá de que el beneficiario no tenga el DNI físicamente.

Dónde, cómo y cuándo se entregarán las tarjetas

Cabe recordar que el operativo de entrega se llevará cabo, en el Club Ferro Carril Oeste, los días 26 y 27 de febrero. La entrega comenzará a partir de las 8 y se extenderá hasta las 15, ambas jornadas.

En los próximos días los beneficiarios de las Tarjetas Alimentar recibirán una notificación de ANSES. Todas aquellas familias que tengan niños menores de 6 años, embarazadas a partir de los tres meses de embarazo y personas con discapacidad, que sean beneficiarios de la Asignación Universal, tendrán acceso a la Tarjeta Alimentar, que destina un monto de $4.000 para las familias con un solo hijo y de $ 6000 para quienes tienen más de un hijo.

Del operativo participarán el Ministerio de Desarrollo Social de la provincia de La Pampa, el municipio, la oficina local del Registro Civil, Policía provincial, Hospital Gobernador Centeno, ANSES, Banco Nación y ReNaPer.