El gobernador Sergio Ziliotto anunció que se suspenden todos los actos oficiales que tengan carácter de masividad en la provincia de La Pampa e invitó al sector privado, organizaciones sociales y civiles a adherir a la medida. La medida es por 90 días. También confirmó que las clases se dictarán normalmente.

«Suspendemos todos los actos oficiales que tengan carácter de masividad e invitamos al sector privado, organizaciones sociales y entidades civiles a adherir a esta medida teniendo en cuenta la responsabilidad que requiere», dijo el gobernador en una rueda de prensa ofrecida este mediodía.

Puntualizó que «esto es muy dinámico y por ahora nos remitimos al consejo del Ministerio de Salud de la Nación».

«Apelamos a la responsabilidad social, no a la psicosis social. No queremos prohibir por prohibir. Estamos en la etapa de contención. Quien estuvo afuera del país no puede andar alegremente por la ciudad. Tiene que tener responsabilidad social», dijo el gobernador.

La medida en La Pampa regiría por unos 90 días y son acciones preventivas. Confirmó que no hay afectados de coronavirus en la provincia, aunque sí hay tres sospechosos que se están estudiando.

Las clases en toda la provincia será normal por el momento y desde el ministerio de Educación se distribuyó a todas las escuelas recomendaciones a seguir como forma preventiva. Incluye el lavado de manos con jabón y el uso de alcohol.

La decisión tomada por el gobernador tuvo su primer impacto esta mañana en Casa de Gobierno donde se suspendió el lanzamiento oficial de la temporada de avistaje de ciervos en brama. .