- SE SUSPENDIO EL ACTO DE RECONOCIMIENTO A MUJERES DE GENERAL PICO EN EL MARCO POR EL DIA INTERNACIONAL DE LA MUJER QUE ORGANIZAN TODOS LOS AÑOS EN FORMA CONJUNTA CONCEJO DELIBERANTE Y RADIO 37
- FORO DE CONCEJALES RADICALES SUSPENDIDO POR EL CORONAVIRUS.
- EVENTOS CULTURALES ORGANIZADOS DESDE LAS DISTINTAS AREAS MUNICIPALES SUSPENDIDOS POR 90 DIAS, ENTRE ELLOS: EL HOMENAJE A ALICIA MALERBA QUE SE EFECTUARÍA ESTA TARDE NOCHE; EL CAFÉ LITERARIO “CON AROMA DE MUJER” QUE IBA REALIZARSE MAÑANA; MÚSICA DE CÁMARA, EL DOMINGO.
- SUSPENSION DEL ENCUENTRO PRESENCIAL DE LA CARRERA LICENCIATURA EN CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN A DESARROLLARSE MAÑANA EN LA FACULTAD DE CIENCIAS HUMANAS DE LA UNLPAM
- LAS FUNCIONES DE CINE SI BIEN NO SE SUSPENDEN, SÍ SE IMPLEMENTA UNA NUEVA DISPOSICIÓN EN LA UBICACIÓN DE LOS ESPECTADORES, ESTO ES TOMAR ASIENTO POR MEDIO AL TIEMPO QUE SE DEJA UNA FILA LIBRE.
- SUSPENDIDA LA FECHA DEL TURISMO CARRETERA EN EL AUTOÓDROMO PROVINCIA DE LA PAMPA, A LLEVARSE A CABO DESDE EL 10 AL 12 DE ABRIL.
- LA LIGA CULTURAL Y LA LIGA PAMPEANA SUSPENDEN FECHA HASTA NUEVO AVISO.