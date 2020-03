El director del Hospital Gobernador Centeno de General Pico, Esteban Vianello, brindó detalles respecto al funcionamiento de los centros asistenciales de esta ciudad, en los cuales se implementó desde hoy una nueva modalidad de atención.

«Hoy se adoptará una nueva modalidad en todo lo que es atención en los Centros de Salud y en el Hospital de General Pico”, señaló el director del hospital Gobernador Centeno.

Los Centros de Salud van a dividir la franja horaria, por la mañana atenderán pacientes que no tengan sintomatologías respiratorias (tos, mucosidad, catarro, fiebre), y por la tarde a quienes tengan estas sintomatologías.

«Nos vamos a manejar con turnos telefónicos, en el Hospital tenemos el 0-800-999-5309, y llamando a los teléfonos 2302-436148/49/50/51/52 se piden los internos (3395-3413) y automáticamente van a salir en el área de Estadísticas. No habrá turnos en el hospital», informó Vianello, quien sugirió que ante cualquier duda se llame por teléfono y se haga la consulta.

El objetivo de la medida es evitar que la gente se acerque sin algo previsto al hospital o centro de salud, «habrá gente que evaluará al paciente, verá en qué condición está y si necesita una asistencia de urgencia, donde ingresará por guardia como corresponde, pero eso será evaluado por personal capacitado y entrenado para la selección de pacientes».

«No vamos a dejar de atender, los vamos a atender pero necesitamos la colaboración de toda la población en el sentido de ordenar el sistema de Salud, tanto provincial como privado. Invito al privado a hacer algo similar, ya lo hemos charlado, el teléfono es una buena manera, de preguntar antes de ir. De esa forma nos vamos a ir ordenando tratando de evitar saturar el sistema porque estamos ante una pandemia y el gran problema en el mundo fueron la saturación de los sistemas de salud», agregó.

El profesional reiteró que hubo una reestructuración de horarios, con horarios de atención en Centros de Salud, de 8 a 12, para atender pacientes que no tienen patologías respiratorias o síndromes febriles, los de la tarde son para patologías respiratorias y síndromes febriles.

En el Hospital, en esta primera etapa es a la inversa, «los cambios comenzarán mañana y no quiere decir que no se puedan cambiar porque la situación varió. La idea es comenzar a ordenarnos en este tipo de cosas, evitar que la gente esté en salas de espera, porque pasan a ser salas de enfermatorios. Comenzamos una etapa otoño-invierno donde la patología respiratoria habitual, la gripe, tos, resfrío existe, lo vamos a tener, vamos a convivir no solo con el coronavirus».

Con la estrategia se mejorará la atención y el paciente esperará menos, de acuerdo a los dichos del director, quien explicó que se redujeron los números de consultas programadas para tener disponibilidad para las emergencias y urgencias.

«Cuando llamen a los teléfonos del hospital y los operadores digan que no hay turnos, se les dará una respuesta posterior para ser atendidos en otros horarios», explicó.

Vianello sostuvo que se notó un impacto importante en la concientización de la gente, «cuando venga la gente se va a encontrar con personal (enfermeros) que lo va a guiar, pedimos que respeten esas indicaciones».

Las principales cargas se dieron en las consultas, por ejemplo al 107, hoy con nuevas líneas de comunicación como el 0-800-333-1135 y las que sacó Provincia a fin de descomprimir la situación.

En General Pico hay un equipo conformado que lleva un control de las personas autoaisladas y en cuarentena por los protocolos existentes.

«Comencemos a hacer un aislamiento social, a quedarnos en nuestro propio hogar o espacio tratando de evitar estar en situaciones que nos expongan a otras personas que pueden estar transmitiendo el virus sin querer, desde el desconocimiento, y evitar los contagios innecesarios. Si nos cuidamos cada uno de nosotros como nos tenemos que cuidar, vamos a cuidar al otro», concluyó.