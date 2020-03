La Municipalidad de General Pico ha decidido respetar la decisión del Gobierno Provincial, que a través del Ministerio de Salud, recomienda no fumigar. La intendenta de la ciudad Fernanda Alonso, explicó que los especialistas indican que la fumigación de la ciudad tendría un costo muy alto para el Municipio, y que no sería un método efectivo, a su vez, Epidemiologia de la Provincia, recomienda no hacerlo.

En los últimos días, existe en General Pico una gran cantidad de mosquitos que prosperan a partir del calor y las lluvias. Ante la gran cantidad de pedidos para que se fumigue, desde la Municipalidad informamos los motivos para no hacerlo.

Mosquitos Comunes Que Están Presentes En La Región

Desde el área de Gestión Ambiental, dependiente de la Secretaria de Ambiente y Servicios Públicos, la Ingeniera Carol Castillo, informó que: “El mosquito que está molestándonos ahora, es el que zumba y es el que siempre ha estado presente en esta región, se cría en charcos y esta exacerbado por el calor y las lluvias recientes, que le permiten tener muchos lugares donde reproducirse”.

“Se trata del Mosquito Culex, que no es de interés sanitario, quiere decir que no es transmisor de ninguna enfermedad que tengamos en la zona, y es distinto al mosquito Aedes, que contagia el Dengue”, explicó la funcionaria.

Así mismo desde Gestión Ambiental se pone en conocimiento de los vecinos que solo se recomiendan la pulverización o fumigación con insecticida, en el caso en que haya algún caso sospechoso de dengue, que este mosquito Culex no transmite. Por lo tanto el Ministerio de Salud de la Provincia, no recomienda por ahora la fumigación.

No Es Necesario Ni Efectivo Fumigar

Por su parte la intendenta de la ciudad, Fernanda Alonso, también se refirió al tema: “Si bien es cierto que el mosquito es molesto, hoy estamos atravesando una pandemia a partir de un virus que nada tiene que ver con los mosquitos, la fumigación mata al mosquito adulto y las larvas siguen creciendo, esa larva, en unos días se convierte en un mosquito, que tendríamos que volver a fumigar. Esta fumigación tiene un costo muy grande y no tenemos el equipamiento para hacerlo nosotros mismos, por lo que tendríamos que contratarlo por fuera, y no es hoy un servicio esencial”, detalló Alonso.

Agregó también que desde Epidemiología de la Provincia, se informa que no es necesario, ni efectivo fumigar: “Los especialistas nos dicen que la fumigación no es efectiva y hoy no estamos en condiciones de invertir en una fumigación que en tres días tenemos que volver a repetir”, dijo la intendenta y agregó que en La Pampa no existe el Dengue y por eso Epidemiologia dice que no es el momento de fumigar, porque eso se hace cuando hay focos específicos de la enfermedad, para prevenir”, indicó Fernanda.

Por otra parte la intendenta explicó que la lluvia también tiene incidencia en la fumigación: “Si se hubiera fumigado ayer, con las precipitaciones de anoche, hoy estaríamos teniendo que repetirlo, porque la lluvia lava la pulverización”.