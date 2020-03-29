Laura Mandrini

Ante la constante violación del Aislamiento Social, Preventivo y Obligatorio por parte de vecinos y vecinas de la ciudad, la Municipalidad de General Pico reitera cuáles son los alcances y las excepciones de la disposición en el ámbito de la comuna.

ACTIVIDAD OBSERVACIONES
Horario Comercial de 09.00 a 18.00 hs.
EXCEPTUADAS
SUPERMERCADOS – DESPENSAS – KIOSCOS –
FARMACIAS – VETERINARIAS – CENTROS DE
SALUD (CLINICAS, SANATORIOS).
CONSULTORIOS PRIVADOS,
ÓPTICAS Y ORTOPEDIAS: SOLO URGENCIAS.
AGRICULTURA
GANADERIA 		PERMITIDO, CONFORME DISPOSICIONES DE
ORGANISMOS NACIONALES, SECRETARIA DE
AGRICULTURA / SENASA
FERRETERIAS ABIERTAS, SIN PERMANENCIA DE PÚBLICO
DENTRO DEL LOCAL
ARTÍCULOS DE
LIMPIEZA 		ABIERTAS, SIN PERMANENCIA DE PUBLICO
DENTRO DEL LOCAL
PARTICULARES PERSONAS QUE DEBEN ASISTIR A ADULTOS
MAYORES, MENORES, PERSONAS CON
DISCAPACIDAD O CON CAUSA JUSTIFICADA DE
FUERZA MAYOR (ACOMPAÑANTES
TERAPEUTICOS o PERSONAL DE SALUD).
VEHICULOS UN OCUPANTE, EXCEPTO ACOMPAÑANTE
CON CAUSA JUSTIFICADA, EN ASIENTO
TRASERO, CON VENTANILLAS BAJAS.
VEHICULOS DE
TRABAJADORES 		MAXIMO: TRES OCUPANTES, CON
VENTANILLAS BAJAS Y CON CAUSA
JUSTIFICADA (PERSONAL ESENCIAL)
TALLERES
MECÁNICOS
Y GOMERIAS 		DEBEN PERMANECER CERRADOS. SOLO
PODRÁN REALIZAR REPARACIONES DE
URGENCIAS AFECTADOS A SERVICIOS
ESENCIALES (POLICÍA, SALUD, DEFENSA
CIVIL, BOMBEROS, MUNICIPALIDAD).
ESTACIONES DE
SERVICIO 		ÚNICAMENTE DESPACHO DE COMBUSTIBLES.
MERCADOS Y SHOPS DEBEN PERMANECER
CERRADOS.
FITOSANITARIOS
AGROQUIMICAS
O SIMILAR 		ATENCION MÍNIMA, CON GUARDIA
PERMANENTE, SIN PERMANENCIA DE
PUBLICO DENTRO DEL LOCAL
COMIDAS
RAPIDAS Y
ELABORADAS –
HELADERIAS 		SIN ATENCIÓN PRESENCIAL AL PÚBLICO
ÚNICAMENTE SE PERMITE ELABORACION Y
SERVICIO DE ENTREGA A DOMICILIO.
PERSONAL DE LA
CONSTRUCCION 		ÚNICAMENTE PERSONAL AFECTADO A
OBRA PUBLICA
CORRALONES
MATERIALES DE
CONSTRUCCION 		DEBEN PERMANECER CERRADOS. SOLO
URGENCIAS AFECTADAS A SERVICIOS
ESENCIALES (POLICÍA, SALUD,
DEFENSA CIVIL, BOMBEROS,
MUNICIPALIDAD).
HOTELERIA DEBEN PERMANECER CERRADOS
TIENDA – REGALERIA BAZAR – TELEFONIA-
ELECTRONICA 		DEBEN PERMANECER CERRADOS
FORRAJERÍAS
VIVEROS 		DEBEN PERMANECER CERRADOS.
SEGUNDA
VIVIENDA 		NO ESTÁ PERMITIDO EL DESPLAZAMIENTO A
SEGUNDA VIVIENDA.
REGIMEN DE
VISITAS 		ÚNICAMENTE SE PERMITE EL DESPLAZAMIENTO AUTORIZADO POR ACUERDO O REGIMEN
JUDICIAL.
Comparte esto: