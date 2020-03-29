Ante la constante violación del Aislamiento Social, Preventivo y Obligatorio por parte de vecinos y vecinas de la ciudad, la Municipalidad de General Pico reitera cuáles son los alcances y las excepciones de la disposición en el ámbito de la comuna.
|ACTIVIDAD
|OBSERVACIONES
Horario Comercial de 09.00 a 18.00 hs.
|EXCEPTUADAS
|SUPERMERCADOS – DESPENSAS – KIOSCOS –
FARMACIAS – VETERINARIAS – CENTROS DE
SALUD (CLINICAS, SANATORIOS).
CONSULTORIOS PRIVADOS,
ÓPTICAS Y ORTOPEDIAS: SOLO URGENCIAS.
|AGRICULTURA
GANADERIA
|PERMITIDO, CONFORME DISPOSICIONES DE
ORGANISMOS NACIONALES, SECRETARIA DE
AGRICULTURA / SENASA
|FERRETERIAS
|ABIERTAS, SIN PERMANENCIA DE PÚBLICO
DENTRO DEL LOCAL
|ARTÍCULOS DE
LIMPIEZA
|ABIERTAS, SIN PERMANENCIA DE PUBLICO
DENTRO DEL LOCAL
|PARTICULARES
|PERSONAS QUE DEBEN ASISTIR A ADULTOS
MAYORES, MENORES, PERSONAS CON
DISCAPACIDAD O CON CAUSA JUSTIFICADA DE
FUERZA MAYOR (ACOMPAÑANTES
TERAPEUTICOS o PERSONAL DE SALUD).
|VEHICULOS
|UN OCUPANTE, EXCEPTO ACOMPAÑANTE
CON CAUSA JUSTIFICADA, EN ASIENTO
TRASERO, CON VENTANILLAS BAJAS.
|VEHICULOS DE
TRABAJADORES
|MAXIMO: TRES OCUPANTES, CON
VENTANILLAS BAJAS Y CON CAUSA
JUSTIFICADA (PERSONAL ESENCIAL)
|TALLERES
MECÁNICOS
Y GOMERIAS
|DEBEN PERMANECER CERRADOS. SOLO
PODRÁN REALIZAR REPARACIONES DE
URGENCIAS AFECTADOS A SERVICIOS
ESENCIALES (POLICÍA, SALUD, DEFENSA
CIVIL, BOMBEROS, MUNICIPALIDAD).
|ESTACIONES DE
SERVICIO
|ÚNICAMENTE DESPACHO DE COMBUSTIBLES.
MERCADOS Y SHOPS DEBEN PERMANECER
CERRADOS.
|FITOSANITARIOS
AGROQUIMICAS
O SIMILAR
|ATENCION MÍNIMA, CON GUARDIA
PERMANENTE, SIN PERMANENCIA DE
PUBLICO DENTRO DEL LOCAL
|COMIDAS
RAPIDAS Y
ELABORADAS –
HELADERIAS
|SIN ATENCIÓN PRESENCIAL AL PÚBLICO.
ÚNICAMENTE SE PERMITE ELABORACION Y
SERVICIO DE ENTREGA A DOMICILIO.
|PERSONAL DE LA
CONSTRUCCION
|ÚNICAMENTE PERSONAL AFECTADO A
OBRA PUBLICA
|CORRALONES
MATERIALES DE
CONSTRUCCION
|DEBEN PERMANECER CERRADOS. SOLO
URGENCIAS AFECTADAS A SERVICIOS
ESENCIALES (POLICÍA, SALUD,
DEFENSA CIVIL, BOMBEROS,
MUNICIPALIDAD).
|HOTELERIA
|DEBEN PERMANECER CERRADOS.
|TIENDA – REGALERIA BAZAR – TELEFONIA-
ELECTRONICA
|DEBEN PERMANECER CERRADOS.
|FORRAJERÍAS
VIVEROS
|DEBEN PERMANECER CERRADOS.
|SEGUNDA
VIVIENDA
|NO ESTÁ PERMITIDO EL DESPLAZAMIENTO A
SEGUNDA VIVIENDA.
|REGIMEN DE
VISITAS
|ÚNICAMENTE SE PERMITE EL DESPLAZAMIENTO AUTORIZADO POR ACUERDO O REGIMEN
JUDICIAL.