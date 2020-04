El gobernador de la provincia Sergio Ziliotto anunció una serie de medidas económicas que serán refrendadas por la Cámara de Diputados. Anunció una línea de créditos para trabajadores y profesionales independientes, a tasa cero, a un año de plazo y tres meses de gracia. Aumento de la alícuota del Impuesto a los Ingresos Brutos del 9% al 14 % a los bancos que operan en la provincia, y ayuda a las municipalidades.

El gobernador de la provincia de La Pampa, Sergio Ziliotto, anunció en conferencia de prensa una serie de medidas económicas. Lo hizo en compañía del vicegobernador, Mariano Fernández, el ministro de Hacienda y Finanzas, Ernesto Franco y el presidente del Banco de La Pampa, Alexis Iviglia.

Los créditos alcanzan a un universo de 6.323 personas cuya facturación no haya sido superior a los 50 mil pesos y una venta de bienes menor a 140 mil pesos a diciembre de 2019. Además aplicó una suba de alícuota en el impuesto a los Ingresos Brutos del 9% al 14%, a los bancos privados que operan en la provincia.

Ziliotto destacó cinco puntos principales que se transformarán en decretos a tratar en la Cámara de Diputados, y luego respondió preguntas a los medios presentes y a representantes de prensa del norte provincial.

LA CUARENTENA SIGUE

El gobernador también confirmó que no se analiza que La pampa a partir del 26 de abril termine con la cuarentena y rechazó algunas versiones periodísticas nacionales en este sentido.

«No nos vamos a suicidar, aun no sabemos si hay o no circulación local del virus», aseguró Ziliotto, dejando en claro que el final de la cuarentena no será la próxima semana.

Por otra parte señaló que se seguirán analizando las excepciones, ya que «es un tema que es día a día» y remarcó el gran esfuerzo que vienen haciendo todos los pampeanos.

ACTUACIÓN POLICIAL

Consultado sobre el accionar policial afirmó que «si alguien abusó, se tiene que ir de la Policía», para remarcar que «no nos va a temblar la mano para sacar a los malos policías».

«Nosotros ratificamos nuestro apoyo a la institución policial, es parte de nuestro gobierno. Hemos dispuesto que mas de 2400 policías estén al frente de la tarea mas dura que tiene esta cuarentena que es hacer cumplir el aislamiento social», remarcó el gobernador.

