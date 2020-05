En entrevista realizada por Radio 37, el intendente de Toay, Rodolfo Alvarez, explicó que desde el punto de vista de los protocolos sanitarios, la ciudad se encuentra supeditada a las restricciones impuestas en este período de aislamiento social, preventivo y obligatorio, para la capital Santa Rosa, porque conforman un mismo conglomerado, por lo cual se adoptan los mismos recaudos.

Además se refirió al reclamo de trabajadores de ATE que se hallan en protesta por la supuesta falta del pago de horas extras en el marco de la excepción laboral de aquellas personas consideradas de riesgo.

«Estamos frente a una situación particular. Desde el municipio buscamos la recuperación salarial, por eso hay que mirar esta situación en contexto. Noten que el reclamo no es por falta de pago de salarios, sino de horas extras. Entendemos que las horas extras son contraprestacionales de servicio, es por eso que sí se les abonó a quienes la hicieron y no se les abonó a aquellos que no las hicieron».

