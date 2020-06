La senadora pampeana Norma Durango, en el inicio de la sesión especial remota, formuló una cuestión de privilegio en su nombre y de todo su bloque Frente de Todos, «contra las expresiones vertidas en un programa televisivo, agraviantes a la vicepresidenta de la Nación, y por ende a la Presidencia del cuerpo».

La senadora explicó que «fueron declaraciones agraviantes contra la vicepresidenta de la Nación y por ende a la investidura de este cuerpo” y recordó que “siempre que recibimos en la Banca de la Mujer denuncias que tienen como destinatarias a las mujeres, nos oponemos y solidarizamos. Todas las manifestaciones de violencia son repudiables e injustificables, no justificaremos a quien las realice».

Durango expresó «quiero referirme a un hecho que excedió todos los límites y es en sí mismo, un compendio de todo lo que está mal, y que debemos desaprobar y denunciar todas las mujeres, más allá de la postura política que nos contenga».

Norma Durango, senadora por La Pampa

Dijo Durango que el pasado sábado, en horario central, en un programa de televisión, hubo una referencia a la vicepresidenta de la Nación. «Una referencia violenta, agresiva, patologizante y muy humillante».

Agregó la senadora pampeana que «quienes compartían el programa lo escucharon tranquilamente y aprobaron con su silencio, o su asentimiento estos dichos. Ya sabemos que quién calla, otorga».



«No lo vamos a tolerar, las mujeres de este bloque y no lo toleran más los movimientos feministas. Hemos dicho aquí en otras circunstancias y lo reiteramos hoy: si tocan a una, ¡¡nos tocan a todas!!. Porque mientras nosotras venimos alzando la voz para hacer oír nuestro reclamo de igualdad, equidad, paridad y no violencia, hay en nuestro país un machismo, arraigado, autoritario y violento que en estas expresiones hacia la vicepresidenta, mostró una vez más el desprecio que sienten por nosotras las mujeres», señaló Norma Durango.

Puntualizó que «no es casual que semejante desprecio sea hacia la ex presidenta de las y los Argentinos, como tampoco es casual que sea contra una mujer. No, porque no es la primera vez, y porque claramente es un modo de vernos y de tratarnos. Descalificando, desde el odio, con agravios, con violencia política y violencia mediática».

Indicó que «el sábado se refirieron con nombre y apellido a Cristina Kirchner, diciendo cosas que no quiero repetir en este lugar. Me avergüenzo de repetirlas. Podría sí, analizar cada palabra de ese mensaje misogino, pero sólo me voy a detener en dos cuestiones», mencionando que » esta manía histórica de patologizarnos, ya lo hicieron con Evita y ahora lo hacen con Cristina. Viva el cáncer! Le escribieron a Eva. Ella es el cáncer! Le gritan a Cristina».

Finalmente la senadora pampeana señaló que «quienes hemos transitado esta enfermedad y yo soy una de ellas, y sabemos lo difícil y doloroso que es atravesar el cáncer, no podemos menos que con todas nuestras fuerzas desaprobar esta patraña!!2