«Hubo medios que me hicieron sentir muy mal, como una criminal, porque han hecho correr un montón de versiones que no son ciertas. No sé si es trágico o es cómico lo que están diciendo»

En una entrevista realizada esta la mañana en el programa de Radio 37 AM 980 «Una mañana de Locos», la concejala Adiana García desmintió que supiera que tenía que estar aislada antes del acto de ayer donde estuvo con la intendente municipal Fernanda Alonso y el director del hospital Gobernador Centeno, Esteban Vianello.

«Hoy a la mañana me hicieron el hisopado y en el transcurso de la tarde voy a tener el resultado. Los síntomas que tuve fueron un poco de dolor de huesos que le echaba la culpa de haber ido al gimnasio y de estómago, por los nervios, que los médicos tomaron como síntoma», indicó la concejala.

«A las 12.20 me llaman del centro de monitoreo porque el caso positivo dio mi nombre. Previamente, hice una consulta con el Dr. Marcos Miguel para manifestarle que tenía dolores», sostuvo.

A continuación la nota completa: