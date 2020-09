Los directivos del Club Hípico Maracó, Nicolás Mira y Jorge Maldonado, se reunieron con la intendenta, Fernanda Alonso. Durante el transcurso de la entrevista, analizaron la actualidad y las posibilidades que ofrece ese tradicional espacio de la ciudad.

El Club Hípico Maracó se encuentra en una situación bastante delicada, tanto en lo que tiene ver con el mantenimiento del predio, que se ha venido muy abajo en lo social y económico. Así lo dieron a conocer hoy Mira y Maldonado, directivos de la institución, tras reunirse con la intendenta de la ciudad, Fernanda Alonso y con el coordinador de Organismos Institucionales, Nicolás Mendoza.

“Por eso estamos trabajando con un grupo de gente que comparte las mismas ganas de levantar el club”, señaló Mirá, que destacó que el club está ubicado en uno de los accesos principales a General Pico.

Intereses Compartidos

En cuanto a su reunión con la titular del Ejecutivo local, Mirá indicó que quieren trabajar en conjunto con la Municipalidad: “Que muestra el mismo interés que nosotros, en poder resolver este tema y que la ciudad de General Pico tenga un Club Hípico más lindo”.

En este momento el club se encuentra nuevamente funcionando después de sufrir dos paros muy importantes en su actividad, señaló Mirá.

“El primero sobre todo fue muy agresivo y resintió aún más la situación económica del club. Ahora estamos otra vez en funcionamiento, gracias a que es uno de los pocos deportes que se pueden practicar. Esto nos trajo gente y socios que por ahí practicaban otros deportes. Previo a la cuarentena solo teníamos 12 alumnos o sea,que la reactivación fue bastante importante”

Incremento de Socios

Hoy el Club Hípico Maracó tiene unos cuarenta alumnos que están a cargo de tres profesoras de equitación. La actividad que se pueden hacer, básicamente, es montar a caballo en todas sus modalidades, adiestramiento, equitación y salto. Desde el club, también proveen el equipamiento para la práctica del deporte, para aquellos chicos que no tienen la posibilidad de tener un caballo.

“Hoy es un club familiar, ya no es más el club elitista que era. Proyectamos un club social más amplio”, dijo el directivo del Club que agregó además que también se alquila el espacio, siempre y cuando sea posible realizar eventos.

Mantenimiento del Predio y el Circo Magnum

Finalmente, Mirá y Maldonado se refirieron al interés compartido por el tema del Circo Magnum, que se encuentra alojado dentro de las instalaciones del club hípico y el mantenimiento del parque del club: “Consideramos que estas dos cosas son fundamentales. Vamos a tratar de hacer todo lo posible para mejorar el club, en el menor tiempo posible”

Cabe recordar que el circo Magnum llegó a General Pico, una semana antes de que se decretara la fase 1 del periodo de aislamiento obligatorio, dictado por el Gobierno Nacional y desde entonces está varado en nuestra ciudad.

“Lamentablemente no les quedó otra que quedarse, no tiene a dónde ir. Tratan de irse, porque están en un lugar que no es de ellos y no se sienten cómodos. La gente de Pico los ha ayudado mucho, pero ellos se sienten incómodos y saben que la situación de los circos de todo el mundo es muy delicada. Vamos a tratar, con Fernanda, de ayudarlos en todo lo que sea necesario. No están pagando alquiler por el espacio que ocupan en el predio y el club además les está prestando el servicio eléctrico”, manifestó Mirá.