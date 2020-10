Rául Portal, exitoso conductor de televisión, murió a los 81 años este miércoles 14 de octubre. Según confirmó su mujer, Lucía , a Teleshow, desde febrero del 2018 que tenía un trastorno cognitivo tipo progresivo. Además, indicó que, por voluntad de su marido, no habrá velatorio ni entierro. “Raúl no quería”, dijo, y aseguró que su cuerpo será cremado.

“A Raúl lo solían trasladar del CCP BAIRES –institución médica que atiende física y psicológicamente a personas que sufren enfermedades crónicas– a Los Arcos por diferentes agravamientos de salud, pero siempre salía. Incluso las enfermeras elogiaban lo que luchaba por vivir”, dijo Lucía, conmovida por la fuerza de su marido hasta último momento. “Otro hubiera vivido menos”.

“Salió de muchas, pero en esta no hubo forma. Estaba muy deteriorado. Lo importante es que no sufrió. El cuerpo ya no le dio», agregó Lucía, quien por estas horas también transita la internación de su madre, de 99 años, que sufrió un accidente doméstico.



Portales fue el dueño de la media noche en la televisión argentina por muchos años, inventor de palabras que luego se utilizaban popularmente y muy comprometido con las mascotas .



Se fue un noctámbulo de aquellos. Una de las personas con la cual nos íbamos a dormir con una sonrisa . Se marcho Raúl Portal.