Continuando con el cronograma previsto por las autoridades sanitarias, esta mañana tuvo lugar la Búsqueda Activa de casos positivos de COVID-19 en barrio Indios Ranqueles, de la ciudad de General Pico.

“Salimos a buscar al virus en territorio y vamos encontrando. Hoy nos encuentra en un nuevo aniversario del Hospital Gobernador Centeno, sin festejos, trabajando más que nunca. Por ello y con más razón, le pedimos colaboración a la comunidad no solo por la pandemia (por COVID-19) sino por la pandemia que nos atraviesa desde hace años que tiene que ver con los accidentes de tránsito, que hacen que nuestras camas de terapia intensiva estén al 100% en el área de accidentología”, señaló uno de los directores del Establecimiento Asistencial, Roberto Bertone.



Encargado del Área Seguimiento y Control COVID-19

Por su parte, el doctor Marcos Miguel, encargado del Área Seguimiento y Control COVID-19, se refirió al funcionamiento de la georeferenciación de la problemática.

“Con ayuda del municipio y del equipo del COE (Comité de Operación de Emergencia), se empezó a delimitar por barrio en la ciudad, las áreas en las que habíamos encontrado “silencio epidemiológico”, que es no tener casos, lo que es raro. Uno de esos lugares era el Ranqueles y vinimos a trabajar con esta estrategia que está armada con el Hospital, sobre todo el equipo de Enfermería, personal del COE y gente del Centro de Salud Energía y Progreso”, dijo Marcos Miguel.

Los testeos rápidos en personas sintomáticas brindan muchas chances de encontrar el virus, lo que permite hacer el bloqueo en el mismo espacio y así aislar a los contactos estrechos. “Le pedimos a la población que no mienta con esto, que nos ayude, porque vemos que se ha ocultado información, a la corta o a la larga, termina impactando en la salud de alguien y si ese alguien está dentro de los grupos de riesgo, termina en el Modular o Terapia, y ese camino es muy complicado”.

En este contexto, Miguel agradeció a las personas que se acercaron hasta el lugar con mucha responsabilidad, “sepan que por el Decreto del presidente de la Nación, las empresas que tienen empleados en relación de dependencia no pueden no pagarle el sueldo ni despedirlos, al menos sin consecuencias legales, a los pacientes positivos y contactos estrechos, y a los contactos de contactos en La Pampa, este es un país federal donde cada provincia decide sus estrategias, también están incluidos con este aislamiento de 7 días y posterior monitoreo”.

Para el próximo jueves se diagrama una nueva estrategia, que será de cara a los meses venideros, “hasta ahora llamábamos a todos (los casos sospechosos), en el último tiempo vimos que ese llamar a todos empezaba a ser cada vez más largo, que no podíamos llamar a todos. Entonces el Gobierno provincial trabajó mucho en una aplicación que se llama Control Salud, esa aplicación me arma un semáforo y va a ser la principal vía de comunicación que vamos a tener. Si interactúo con la aplicación, anoto mis síntomas, si pongo que estoy bien o mal, el área de Monitoreo va a poder llamar a los que están mal”.

“Muchos pacientes cursan la enfermedad de manera muy leve, que son gracias a Dios gran parte de la población que se ha enfermado de COVID, y no requieren más que las recomendaciones que le damos al inicio, pero sí requieren el alerta de comunicación, que es esa aplicación”, añadió el profesional.

General Pico viene de una semana de muchos accidentes de tránsito, fue por ello que Marcos Miguel reiteró el pedido de responsabilidad social, “qué hago si veo a alguien incumpliendo (poniendo como ejemplo motos a gran velocidad), lo denuncio? sí, hay que denunciarlo porque es de todos, esa persona que nos va a generar un daño, a él o también a la gente que está tranquila al costado del lugar, les pedimos que no se junten de a muchos, que sigan las recomendaciones que les damos, tomen mate de a uno, hagamos un esfuercito más hasta que tengamos una estrategia de inmunización más firme, hablo de las vacunas, que celebro que cuando pasemos a la fase 3 de vacunas podamos tener disponible ese recurso”.

Siendo los encuentros sociales en un 90% los responsables de los contagios, el médico indicó que ello se da por no seguir los protocolos establecidos, como ambientes al aire libre, no compartir utensilios o respetar los dos metros de distancia. “Esto implica un cambio cultural que es difícil, pero sabemos que por ahora no tenemos otro remedio. Lo que sí comprobamos es que ese remedio es efectivo”, agregó.

Las próximas búsquedas activas serán por cuadra, por grupos etarios, “eso, tomando como punto de referencia el padrón electoral y el grupo de edad que más nos interesa, que son adultos jóvenes en su mayoría, lo que estamos viendo es en base a ese grupo, dónde vamos a focalizar la búsqueda”.

General Pico bajó en gran proporción el número de aislados, siendo en la actualidad unos 2.400 los que aún quedan en esa condición.