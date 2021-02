Esta mañana la intendenta de General Pico, Fernanda Alonso, realizó un recorrido por las instalaciones del Club Sportivo Independiente. La actividad se enmarcó en la visita a nuestra ciudad de Agustín Calleri, quien fuera hasta hace apenas unos pocos años, uno de los tenistas más destacados de nuestro país y que hoy preside la Asociación Argentina de Tenis.

La intendenta y Calleri, que llegó acompañado por el subsecretario de Deportes de la Provincia, Ceferino Almudevar, y por Bruno García y Lucrecia Fraire, presidente y vice respectivamente, de la FPT (Federación Pampeana de Tenis), fueron recibidos por el Presidente de Sportivo Independiente, Damián Brum.

Finalizado el recorrido por el sector donde funcionan las canchas de tenis del club, Alonso, Calleri, y Almudévar brindaron una conferencia de prensa para los medios locales que se acercaron a cubrir la actividad.

Federación Pampeana de Tenis

El primero en tomar la palabra fue el subsecretario de Deportes, Ceferino Almudevar, quien exteriorizó su satisfacción por la reciente conformación de la Federación Pampeana de Tenis. “Hemos venido a anunciar que después de 18 años, la Federación Pampeana de Tenis tiene la posibilidad de tener sus papeles en regla y de tener entidad en el deporte de la provincia de La Pampa”.

Almudevar reveló que Agustín Calleri, había solicitado a la Subsecretaría de Deportes, que refundara la Federación Pampeana: “A partir del trabajo de Bruno, de Lucrecia y de un montón de gente más, pudimos formalizar la Federación de Tenis en la provincia de La Pampa”, dijo.

El funcionario provincial sostuvo que durante estos años muchos talentos del tenis pampeano representaron a las federaciones de otras provincias, ante la falta de una asociación pampeana que los nucleara. “Ahora los vamos a ir trayendo de a poco, para que puedan llevar el nombre La Pampa en su camiseta y más chicos abracen este deporte”, dijo Almudevar.

Pertenencia y Pampeanidad

Por su parte, la intendenta Alonso se mostró en coincidencia con el subsecretario de Deportes, sobre la importancia de formalizar una Federación que nuclee al tenis pampeano. “Significa justamente institucionalizar el deporte y darle un marco de pertenencia a nuestros talentos. Me parece que recuperar esto es un gran logro, es una necesidad que tenía el tenis y nuestra provincia”.

La jefa comunal consideró que la pertenencia y la pampeanidad deben ser parte de cada una de las acciones y de las políticas públicas que se llevan adelante, desde los diferentes Ministerios de nuestro Gobierno y señaló la importancia de las instituciones en esta tarea.

“Obviamente nuestros aliados en el territorio, siempre son las instituciones deportivas y las federaciones, que nos hacen mucho más fácil el trabajo, a los que tenemos la responsabilidad, como Estado”, afirmó Alonso.

“Nuestra Prioridad es el Deporte Social”

Agustín Calleri, primer Presidente del interior de la AAT, afirmó que la prioridad de la Asociación, es que el tenis empiece a ser parte de toda la Argentina y no solo una práctica deportiva en las grandes ciudades.

“Por eso, cuando empezamos a hacer un mapeo de todas las federaciones, dijimos: La Pampa no puede no tener, es muy difícil para un chico competir para otra Federación y no para la propia. Ahí llame a Ceferino y le dije que nos teníamos que poner a trabajar, para tener una Federación en La Pampa, sostuvo Calleri quien aseguró además, que la nueva Federación Pampeana, contará con el acompañamiento de la AAT.

“Nosotros queremos que el tenis en La Pampa crezca, y que haya cada vez más chicos jugando. Nuestro objetivo no es tener más jugadores profesionales, sino tener más chicos dentro de la cancha de tenis. Nuestra prioridad es el deporte social”, concluyó Calleri.