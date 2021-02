El pasado viernes 12 de febrero, Romina Regis, una maestra de la localidad de Caleufú, subió un posteo a sus redes sociales ante la inminencia de la libertad de su expareja el próximo lunes 22 de febrero, detenido por violencia de género, pidiendo que no liberen a su agresor porque “estoy segura que me va a matar”, según dijo.

“El día 22 mi ex pareja recibe su libertad. Sí, porque después de las amenazas con un arma, al no aparecer ese arma, es mi palabra contra la suya, solo le dieron un año y el 22 está libre”, contó. “Lo hago por mi, por mis hijas y por cada mujer que no se anima a gritar lo que le pasa. Porque no es fácil pedir justicia cuando las leyes las leen personas machistas. La idea es que nos podamos unir antes. No que lleguemos al femicidio”, pidió Romina.

La maestra relató que se separó hace tres años con el hoy detenido y a partir de este momento siempre estuvo con tratamiento psicológico. “Me dijo ‘yo voy a salir y voy y te mato y después me mato, total no tengo nada que perder: no tengo familia, trabajo’”, de acuerdo a lo manifestado por la víctima en una entrevista radial con Radio Noticias.

“¿Tendré que irme del pueblo para que esté tipo viva acá? O tendré que esperar a que venga y me mate? Porque aclaro todos saben (al menos quienes lo conocen) que es capaz. Pero la justicia no se enteró. Pido justicia por mí. Pido que me escuchen, pido que me acompañen”, rogó en el posteo de su Facebook.

Además, pidió “perdón por hacerlo público, pero mi miedo hoy me lleva a pedir ayuda. Solo pido que la justicia sea justa y evalúe todas las posibilidades. Por otras mujeres que tengan contacto con él y porque soy mujer luchando por mis derechos”, cerró Regis.

Militantes del Movimiento Pampeano por los Derechos Humanos y agrupaciones feministas de militancia social también hicieron público su reclamo y se sumarán a una marcha convocada para este sábado en Caleufú en simultáneo con otra, a las 17 horas, en la Plaza San Martín de Santa Rosa.