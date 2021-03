El Comité Federal de Salud (CoFeSa), que integran el Gobierno nacional y todas las provincias, anunció en la tarde de este viernes que se priorizará la primera dosis de las vacunas contra el Covid-19 y se diferirá la segunda en aquellos casos en los que los fármacos lo permiten, para inocular a la mayor cantidad de gente en el menor plazo posible.

Esto no será posible con la vacuna rusa Sputnik V dado que los dos componentes (de la primera y de la segunda dosis) son distintos, pero sí se podrá avanzar con las de Covishield (elaborada por el Instituto Serum, con transferencia de tecnología de AstraZeneca y la Universidad de Oxford) y se espera información sobre la Sinopharm, de la Corporación Grupo Farmacéutico Nacional Chino, para decidir.

En esos dos últimos casos, los fármacos de las dos dosis son los mismos. Por lo que se ha tomado la decisión de política sanitaria, consensuada por Nación, las 23 provincias y la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, de priorizar la primera dosis. Y espaciar la aplicación de la segundo a un plazo que estaría entre los dos y los tres meses.

Con esta estrategia, acordó el CoFeSa, se ganará tiempo para que más personas vayan siendo inoculadas con la primera dosis, lo cual no evita el contagio pero reduce drásticamente la mortalidad ante la enfermedad, principalmente en las distintas poblaciones de alto riesgo, por enfermedades preexistentes.

El anuncio fue realizado por la ministra de Salud de Nación, Carla Vizzotti; y sus pares de la Ciudad de Buenos Aires; Fernán Quirós; de la provincia de Buenos Aires; Daniel Gollan; de Córdoba, Diego Cardozo; y de San Luis, Silvia Sosa Araujo.

Vizzotti dijo que la Argentina está ante la campaña de vacunación más grande de la historia. Y anunció que en la reunión hubo un consenso pleno para es minimizar el impacto de la mortalidad en la pandemia. “Eso se logra vacunando a las personas que tienen más riesgo de enfermar y morir: las de más de 60 años y con condiciones de riesgo”, dijo la funcionaria.

“Queremos transmitir a la comunidad que el intervalo interdosis que se describe en los prospectos o en los lineamientos técnicos es el mínimo. Pero ya hay información de que se si ese intervalo se prolonga no solo que no es problema sino que aumenta la eficacia”, dijo la ministra de Salud.

Vizzotti dijo que por los problemas de provisión de vacunas que hay hoy en el mundo, nadie puede contestar cuándo llegarán las segundas dosis para las personas que ya fueron inoculadas con el primer componente. “Reino unido ha diferido la segunda dosis a septiembre y Canadá a cuatro meses. La OPS y la OMS están analizando esta situación también”, dijo.

Y apuntó que si bien la Argentina hoy no tiene la misma situación epidemiológica que llevó al Hemisferio Norte a tomar la decisión de diferir la segunda dosis, sí se está viendo lo que pasó allá y se piensa que se puede priorizar la mayor cantidad de personas con la primera dosis dado la eficacia del fármaco.

“Con la Sputnik V no lo podemos hacer, porque la segunda dosis no se puede usar como primera. La Covishield ya tiene un intervalo de doce semanas y se puede prologar. Y la de Sinopharm aún no tiene información de extensión del intervalo mínimo”, dijo la funcionaria nacional.

Por ello, el lunes se reunirá para analizarlo el grupo de expertos que asesora al Gobierno y a la Comisión Nacional de Inmunizaciones, mientras que el grupo técnico asesor en vacunas de la Organización Mundial de la Salud (OMS) también lo va a analizar. “La semana pasada me reuní con el ministro de gestión de Covid-19 del Reino Unido, donde solo el 3% de los mayores de 60 años completó el esquema de dos dosis y la mortalidad cayó 90%”, dijo.

La preocupación de los ministros

Se trabajó sobre las provincias que tienen fronteras con otros países, que aquellas con mayor densidad poblacional, aquellas que ya están empezando el invierno por fríos más intensos, entre otros casos.

A las 14:20 de este viernes aterrizó en el Aeropuerto Internacional de Ezeiza el vuelo AR1061 de Aerolíneas Argentinas proveniente de la ciudad de Moscú que trajo a bordo 330.000 dosis 1 de la vacuna Sputnik V contra el coronavirus que serán utilizadas para fortalecer la inoculación de personas mayores de 70 años en todo el país. Con ese cargamento, Argentina alcanzó las 4.380.540 dosis.

Desde el Consejo Federal de Salud se pidió a la población que no viaje al exterior si no es estrictamente necesario, por ejemplo por turismo, al menos hasta nuevo aviso. Y se solicitó a los que vayan a salir del país porque no tienen otra opción que sepan que a la vuelta tendrán que someterse a estudios de PCR y hacer el confinamiento obligatorio.

Sin dar fechas, Vizzotti dijo que se está trabajando en lo burocrático y logístico para que empiecen a llegar al país en los próximos días las tres millones de dosis de la vacuna de Sinopharm que se habían comprado la semana pasada a China. Mientras, se espera que la Administración Nacional de Medicamentos, Alimentos y Tecnología Médica (ANMAT) apruebe este fármaco para mayores de 60 años.

También hubo un pedido para fortalecer los mecanismos de cuidado personal y prevención para retrasar la escalada de contagios y evitar que crezca exponencialmente el estrés del sistema sanitario. “Trabajamos 24 horas por siete días para tener vuelos a Rusia, China e ir a buscar las vacunas del mecanismo Covax”, dijo Vizzotti.