Como cada semana, los equipos de Búsqueda Activa de General Pico se instalaron en la Estación de Ferrocarril a fin de avanzar con los testeos para detectar casos positivos, bloquear la circulación del virus y evitar su propagación.

El coordinador de Búsqueda Activa, Javier Herradón, señaló que como en cada jornada al comenzar ya hay vecinos y vecinas esperando, “es un día más, desde que arrancó esta pandemia no tenemos días, cumpleaños, nos abocamos a trabajar para nuestra sociedad”.



“Tenemos un promedio alto de positivos diarios, con lo que hisopamos tanto acá como en el Hospital, son números que nos asustan, lo único que le voy a pedir a la sociedad es que tomen un poquito de conciencia, que usen el barbijo, hemos estado mirando en algunas actividades, en el deporte, en el centro, y pedimos que usen barbijo porque si seguimos con este margen de contagios cualquier sistema puede llegar a colapsar, estamos preparados para un cierto número de personas, tanto en terapia como en modulares, todavía falta, pero no tenemos que buscar que se colapse y para eso necesitamos colaboración”, dijo Herradón.



Otra escena que se fue modificando con el transcurso de la pandemia fue la cantidad de personas jóvenes tanto positivas como con requerimiento de algún tipo de atención, “estamos en un rango de entre 20 y 39 años como gran mayoría de positivos, cada año vamos a tener que adaptarnos y acostumbraros a vivir con esto, por eso pedimos, principalmente a los jóvenes, y a los ya no tan jóvenes, que sean compasivos con sus compañeros, porque pueden contagiar a otra personas que la puede pasar muy mal, pedimos colaboración, que se cuiden”.



Finalmente, y a modo de cierre, el profesional se refirió a los nuevos test, que se implementan en la ciudad desde el pasado martes y presentan gran efectividad, “ya no son naso-faríngeos los testeos sino que son nasales, es más efectivo, lo estamos implementando y para nosotros son herramientas que nos ayudan a detectar más rápido, principalmente a los asintomáticos”.