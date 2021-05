La intendenta de Ingeniero Luiggi, Patricia Lavín, cuestionó la determinación de la Liga Pampeana de Fútbol de sancionar a los equipos de la localidad que habían decidido no presentarse a disputar la fecha ante el cuadro de sitación sanitaria de la localidad.

Lavín consideró que la Liga «con su postura de sancionar y quitarle los puntos de Matienzo y Costa Brava, no está siendo empática con la particular situación epidemiológica actual, porque no nos podemos permitir que se lleve el contagio a otras localidades».

Patricia Lavín