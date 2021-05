Según el Código Penal, es la pena máxima que existe para la calificación “homicidio en ocasión de robo”

En el marco de la lectura de sentencia por el homicidio de Samuel Prodolliet, los jueces sentenciaron a la pena de 25 años de prisión a Claudio Lara (30 años) y Emanuel Velázquez (31 años) como autores materiales y penalmente responsables del delito.

Por otra parte, el tribunal consideró al hecho “homicidio en ocasión de robo” y no “criminis causa” como había solicitado la querella y la fiscalía en sus alegatos de clausura.

“El dolo debe ser probado, no puede ser presumido, y no surge del análisis de los hechos aquella conexión subjetiva entre ambos delitos, de robo y homicidio, que requiere la figura del art. 80 inc. 7 del C.P.



Ni la fiscalía ni la querella han demostrado durante el debate aquella necesaria conexión”, señalaron los magistrados.

Además, recalcaron que al momento de valorar la imposición de la pena, sólo encontraron agravantes. Entre ellas la portación de armas, las circunstancias en que cometieron el hecho y el daño causado.

“Si bien en la audiencia ambos acusados reconocieron su participación, no han demostrado un sincero arrepentimiento.



Por ello, entendemos justo, proporcional y razonable imponer la pena de veinticinco años de prisión”, determinó el juzgado.

De esta manera, la corte dio como finalizado el juicio por el asesinato de Samuel Prodolliet.

Informe: Clara Sánchez