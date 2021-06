El expresidente Eduardo Duhalde advirtió que va a «intentar que este gobierno no siga gobernando, porque no tiene capacidad». «El presidente del justicialismo no sé para qué es presidente si no se ocupa del partido», dijo en relación a Alberto Fernández a quien calificó como «amigo».

Duhalde aseveró que se necesita la unidad de los argentinos y utilizó un ejemplo confuso: aseguró que llamó a Alfonsín para decirle que con el 50% de la Alianza y el 40% del Partido Justicialista de las elecciones de 1999 no alcanzaba para superar la crisis de 2001.

«Necesitábamos el 10% de las terceras fuerzas, y a la media hora me estaba llamando Juampi Cafiero. Entonces no había grieta, porque todos estábamos tirando para el mismo lado», dijo.

Lo curioso es que el padre del actual jefe de Gabinete no era parte de la tercera fuerza, sino que fue parte primero del gobierno de Fernando de la Rúa y luego acompañó a Felipe Solá en la Provincia.



«¿Qué más tiene que pasar para que nos demos cuenta de que no tenemos que pelearnos? Seguimos instalados en el pasado», planteó tras recordar el 2001 en diálogo con el periodista Juan Cruz Sanz.

Sobre la deuda externa, Duhalde analizó: «Un gobierno peronista en crisis tiene que ocuparse de la productividad. Nosotros tenemos la mayor parte de la cordillera, pero los chilenos sacan 20 veces más en miles de millones de dólares.

«No tenemos ni cuenta de cuánto se llevan de oro. Argentina es desordenada y descontrolada, y sin orden ni control no funciona una familia, un negocio, ni un país», agregó.