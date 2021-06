El próximo martes 22 de junio regresan las clases presenciales en casi toda la provincia de La Pampa con excepción de los departamentos Capital, Toay y Maracó, además de las localidades de Telén, Victorica, Eduardo Castex, Trenel, Realicó, Intendente Alvear, 25 de Mayo y Catriló. En estos lugares se analizará la situación epidemiológica la próxima semana. En tanto el receso invernal no se adelantará y se extenderá entre el 9 y 23 de julio inclusive en todos los niveles y modalidades

El anuncio fue realizado por el Ministerio de Educación de La Pampa a representantes de los tres gremios docentes de la Provincia en el marco de la Comisión Mixta de Salud y Seguridad en el Trabajo y también a Coordinadores/as de Área de todos los niveles y modalidades del sistema educativo provincial.

La Resolución N° 387/21 del Consejo Federal de Educación establece “priorizar la apertura de las escuelas y la reanudación de clases presenciales en todo el país bajo condiciones de seguridad sanitaria y cuidado de la salud de la comunidad educativa, en forma escalonada, conforme con la situación epidemiológica en las unidades geográficas de menor escala en las que resulte posible evaluar el riesgo sanitario y epidemiológico imperante”.

En este marco, se informó el regreso focalizado a clases presenciales en todas las localidades pampeanas a partir del 22 de junio, a excepción de los Departamentos Capital, Toay y Maracó, y en las localidades de Telén, Victorica, Eduardo Castex, Trenel, Realicó, Intendente Alvear, 25 de Mayo y Catriló.

En estas localidades, dada la situación epidemiológica particular resulta conveniente mantener la suspensión de clases presenciales. De todos modos, la definición podrá ser modificada la próxima semana en función de la evolución sanitaria que se realiza diariamente.

El retorno será focalizado y respetará los planes institucionales de cada uno de los establecimientos escolares de la Provincia. En este sentido, nuevamente cada escuela comunicará a las familias el modo y la frecuencia en que regresarán sus estudiantes.

Durante la reunión, se expusieron datos estadísticos que respaldan la decisión acordada por el Gobierno provincial. Dentro de ellos, se informó que – al 10 de mayo inclusive – 72.917 era el número de personas vacunadas contra la COVID-19 en la Provincia. Al 14 de junio, el plan de inmunización alcanzó a 119.926 personas. A su vez, se detalló que, el último día de clases presenciales en La Pampa – 10 de mayo – se registraron 581 casos positivos en el día a nivel Provincial. Al 14 de junio, ese número descendió a 272 personas diarias.

En relación al Plan de Vacunación del Personal de Educación, comunicaron que – al 10 de mayo inclusive – se encontraba vacunado el 40% de los/as docentes frente a estudiantes en todos los niveles y modalidades. Dicho porcentaje se duplicó – al 14 de junio inclusive – al 84%. Respecto al personal no docente, al 10 de mayo recibió la vacuna el 51% y al 14 de junio inclusive se cubrió el 85% de dichos/as trabajadores/as de la Educación.

En el encuentro, se confirmó que no se modificarán las fechas de receso invernal del Calendario Escolar 2021, a desarrollarse entre los días 9 y 23 de julio inclusive en todos los niveles y modalidades. Al finalizar, recordaron que en la página web del Ministerio de Educación de La Pampa – https://bit.ly/3xp2RXi – se encuentra disponible la actualización de información estadística – al 14 de junio inclusive – sobre el escenario escolar no presencial vigente, el avance de la vacunación de docentes frente a estudiantes en todos los niveles y modalidades y personal no docente, y los casos de COVID-19 en el sistema educativo provincial.