Luego de la realización de la décima sesión ordinaria del Concejo Deliberante su presidente, Daniel López, junto a los y las responsables de los distintos bloques que forman el cuerpo deliberativo ofrecieron una conferencia de prensa con motivo de dar más detalles sobre lo acontecido en el recinto durante la jornada de este jueves.

Daniel López

En primera instancia López contó que “hoy me acompañan justamente las presidentas y los presidentes de bloque, porque hemos aprobado por unanimidad el proyecto de ordenanza y que tuvo tratamiento en la comisión 1, en la comisión 2, en plenario de comisiones con funcionarios y funcionarias municipales y que tiene que ver con el acompañamiento con beneficios al sector privado puntualmente al sector comercial, al sector industrial y al sector de servicios”.

Además agregó que “con esta normativa quitamos carga tributaria municipal al sector comercial no esencial de la ciudad. La ordenanza fue trabajada durante 15 días, unificamos los distintos proyectos, los analizamos con el Ejecutivo Municipal y de esta manera damos la posibilidad de quitar carga local a los distintos comercios básicamente en tasas y derechos, en servicios municipales, puntualmente no se cobrará a los denominados no esenciales la tasa de seguridad, salubridad e higiene y también en lo que es el espacio superficial. Será durante el segundo semestre esta eximición, lo que representa una pérdida de la recaudación del municipio por eso justamente lo hemos conversado, lo hemos discutido con la Secretaría de Economía de la Municipalidad”.

“Dichos beneficios van a tener un alcance importante porque se determina para todos aquellos comercios, industrias y de servicios no esenciales y que tuvieron la problemática económica que todos conocemos trajo aparejada la pandemia, ya sea por mucho tiempo cerrado o con una poca o baja posibilidad de trabajo en horarios reducidos, con lo cual estas herramientas que tiene el municipio de sacarle carga tributaria la aprobamos hoy en este Concejo Deliberante. Ahora restará la reglamentación correspondiente que llevará adelante el municipio”, resaltó el vice intendente.

Referido a este punto la presidenta del bloque Propuesta Federal, Adriana García dijo que “la realidad es que la totalidad de las y los concejales hemos visto la situación económica que están atravesando los comerciantes y en ese sentido nos hemos expresado a través de diferentes proyectos. Celebramos nuevamente que todo el arco político del Concejo Deliberante se ha puesto de acuerdo junto con el Ejecutivo en sancionar una ordenanza y aliviar toda esta carga tributaria que se la ha dado a los comerciantes en estos meses de pandemia”.

Transporte

En relación a la modificación en la normativa que regula el cuadro tarifario de los servicios de taxi, radio-taxis y remises de la ciudad que fue aprobada por unanimidad López explicó que “integrantes del Departamento Ejecutivo Municipal convocaron a las y los presidentes de cada uno de los bloques de este Concejo Deliberante, para reunirse con el sector de remisses y taxistas y se llegó a un acuerdo consensuado. También consensuado fue el uso de la fórmula polinómica que tiene variables en los porcentajes en los distintos ítems que compone esa polinómica y arroja que la ficha que era de 5,04 pesos pasa a 6,80 pesos y la bajada de bandera pasará a ser cercano al equivalente a 13 fichas. Los porcentajes son diferentes en cada uno de los ítems de la polinómica, que arrojaba un aumento aún mayor pero que vale resaltar que esta actualización del cuadro tarifario del sector, fue de común acuerdo con los choferes, con los agencieros, con los distintos representantes de las y los titulares remiseros, taxistas y radio taxi.

Refugio

Consultado sobre el expediente que ingresó para su tratamiento en comisiones que contiene el convenio donde la Universidad Nacional de La Pampa cede en comodato a la Municipalidad de General Pico una hectárea del predio de su propiedad para la instalación del refugio canino, Daniel López sostuvo que “ingresa hoy un expediente interesante, un expediente que seguramente va a tener un tratamiento importante en las distintas comisiones, que es el de refugio canino y la suscripción del convenio con la universidad”.

Y adelantó que “Por lo que hemos leído porque recién ingresa es un predio de una hectárea, localizado cerca del Ejército y que el convenio tendrá una duración de diez años. Pero lo más importante y creo que todos y todas coincidimos es que es fundamental la relocalización de la canilera. Poder salir de un barrio tan importante como es el barrio Carlos Berg y trasladarla a otro sector que no está urbanizado como es el predio de la Universidad Nacional de La Pampa. Al convenio lo tendremos que leer, conocer aún más los alcances, deberemos debatirlo, discutirlo internamente en cada una de las comisiones para ver los detalles de ese convenio que ya está suscripto, pero llega al Concejo Deliberante para la aprobación y autorización”.

“Además ingresa un expediente muy importante y que está vinculado con el refugio canino que es la transferencia de fondos por parte del Gobierno de la provincia de La Pampa para tres proyectos, uno es la construcción de la canilera, otro es la construcción de los galpones para la cría de pollos y el otro es para la planta de faena de aves, son 50 millones de pesos que ingresan del Gobierno de la provincia para nuestra ciudad”, finalizó Daniel López.