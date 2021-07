La diputada provincial del Partido Justicialista, Alicia Mayoral, dialogó con Radio 37, sobre la determinación de Carlos Verna de no presentarse como candidato en las próximas elecciones.

«Podía prever que era un no, conociéndolo a Carlos, no me imagino para él una campaña por redes, a él le gusta ‘cuerpo a cuerpo’. Lo que más ruido me hizo es que hiciera hincapié en que no tiene candidatos, lo que deja ver que queda un panorama muy abierto, y me llama la atención que nadie haya salido a proclamarse, es como diciendo ‘bueno, conformaremos el frente y la lucha la daremos para adentro’ y no es poca cosa: estamos a la altura de las circunstancias», indicó la legisladora.

Alicia Mayoral