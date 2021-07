La línea interna que tiene como máximo referente a Daniel Kroneberger se reunió para manifestarle su apoyo y respaldo a su precandidatura a senador nacional para las elecciones legislativas 2021.

Los integrantes de esta línea que brindan su apoyo a la candidatura de Koneberger son Juan Carlos Olivero , intendente de Parera; Héctor Delhaye, intendente de Anguil; Estela Guzmán, diputada provincial (de Toay); Diego Marcantonio, ex Intendente de Parera; Romina Motta, concejal de Winifreda; Andrea Allanis, concejal de Catriló; Miguel Bravo, ex concejal de Santa Rosa; Román Mollins, quien además ha asumido la asesoría legal del espacio; Fabián Paparini, ex concejal de Trenel y vicepresidente de la Convención de UCR y Silvia López Urcola, abogada de Santa Rosa.

“Daniel Kroneberger ha demostrado a lo largo de su carrera política, capacidad de gestión, tanto cuando fue intendente de Colonia Barón, al igual que legislador nacional. Siendo candidato a gobernador, volvió a recorrer toda nuestra provincia, por lo cual conoce las necesidades e idiosincrasia de las y los pampeanos. Siempre dio el presente ante cualquier requerimiento de la sociedad y de las instituciones. Es un hacedor constante en la búsqueda de las soluciones a las problemáticas que aquejan a la ciudadanía. A fuerza de trabajo, convicción, honestidad y por sobre todas las cosas, visión de futuro, abrió camino en su recorrido político”, estimaron.

“Estamos convencidos de que debe afrontar el desafío de representar a la provincia de La Pampa en el Senado Nacional. No son, ni fueron decisiones antojadizas. Kroneberger ha recorrido un camino ejecutivo y legislativo a lo largo de los años. En otras oportunidades, no dudó en dar un paso al costado para evitar internas partidarias, priorizando siempre el consenso y la construcción colectiva. Siempre fue muy respetuoso de los procesos electorales. La elección que se avecina es primordial para los equilibrios legislativos, el respecto a las instituciones de la República y las transformaciones que necesita nuestro país. Por ende, se requiere de personas con experiencia y trayectoria para afrontar esas responsabilidades. Los desafíos de transformar la Argentina requieren de proyectos, ideas, diagnósticos, equipos, y una agenda de futuro, que brinde esperanza a una sociedad angustiada y desesperanzada ante el abismo que separa las prioridades de quienes gobiernan, de las necesidades de los que menos tienen”, consideran desde la línea interna.

En cuanto a la decisión de dar su apoyo y fomentar su precandidatura, esgrimieron indicaron que como “la política está basada en confianzas personales, Daniel Kroneberger nos genera esa confianza, en momentos donde la ciudadanía interpela permanentemente a la clase política. Hoy está en condiciones de asumir la responsabilidad que tenemos por delante. Se siente preparado para afrontarla, porque el radicalismo pampeano viene trabajando incansablemente a través de nuestros intendentes, concejales, legisladores provinciales, legisladores nacionales, funcionarios y la militancia en general; por lo cual no tenemos dudas de que, entre todas y todos, multiplicaremos los esfuerzos para ofrecerle a las y los pampeanos, la mejor propuesta electoral, con el objetivo prioritario de defender los intereses de La Pampa en el Congreso Nacional”.

“Hemos tenido una serie de encuentros con dirigentes del radicalismo y hay una apuesta fuerte a protagonizar la elección que viene. Somos plenamente conscientes de que se trata de un proceso que va a ser muy trascendente para el futuro de la Argentina, donde no solamente está en juego el equilibrio de poderes en el Congreso, sino también qué podemos hacer todas y todos los dirigentes políticos para defender los intereses de La Pampa y el federalismo, independiente de las banderías políticas”, concluyeron.