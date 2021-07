El Gobierno oficializó este miércoles la incorporación en los DNI de la posibilidad de que quienes no se reconocen dentro del sistema binario femenino/masculino puedan identificarse con una tercera opción, que utilizará la letra “X”.

En un vivo por Instagram el hijo del presidente Alberto Fernández, Dyhzy o Tani, como elige ser nombrado, anunció que sacará su DNI no binario.

“No me considero hombre, me considero persona no binaria”, dijo.

Dyhzy ya había anticipado en el pasado que tenía pensado cambiar el nombre que aparece en su documento.

«No me gusta. Nunca en mi vida me sentí identificado con ese nombre. Por eso ni lo digo y pido que no me llamen así», dijo.