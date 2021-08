En conferencia de prensa realizada ayer a la mañana, representantes de Clínicas y Sanatorios Privados de la Provincia de La Pampa, brindaron detalles de la grave situación que atraviesan en relación a su convenio con PAMI.

Las instituciones vienen absorbiendo desde hace dos años la diferencia cada vez mayor entre lo que PAMI paga por prestaciones y el costo real del servicio. Este desfasaje, soportado hasta el momento por clínicas y sanatorios, se torna inviable y lleva a la intención concreta de no renovar el convenio vigente con PAMI.

En representación de la agrupación estuvieron presentes el Dr. Carlos Lordi de Sanatorio Santa Rosa, el Dr. Ignacio Costabel de Clínica Modelo y la Cra Yamila Pividori de Clínica Regional.

El Dr. Carlos Lordi abrió la charla con un resumen de cómo se vienen acumulando retrasos, desde mitad del año 2019, por la falta de actualización desde PAMI. “Las clínicas no somos formadores de precio, es el estado el que fija cuanto vale nuestro trabajo” destacó el Dr. Lordi. “Esta gestión, en todo este tiempo no ha estado a la altura de actualizar. En un momento de alta inflación más los efectos de la pandemia, llega un momento, hasta el día de hoy, que groseramente tenemos casi un 70% de atraso en aranceles. Lo que significa un desfinanciamiento y un peligro inminente de no poder cumplir los compromisos salariales”. En este sentido también destacó la importancia de los centros de salud privados como fuente laboral y amplió “si nos desfinanciamos no vamos a poder pagar ni los médicos ni los insumos, porque no nos están pagando lo que corresponde.”

El Dr. Lordi concluyó su intervención remarcando que todas las gestiones se presentaron ante las autoridades locales de PAMI y que se mantuvo al tanto a autoridades del gobierno provincial sobre el problema, buscando alternativas de solución. “Nadie desea que los jubilados no reciban atención médica, ni que la clínicas y sanatorios no puedan pagar a los empleados y médicos y tampoco los insumos” expresó Lordi.

Las instituciones cumplirán con las prestaciones de acuerdo al convenio, con vigencia hasta el 30 de septiembre, y de no encontrar respuesta a los pedidos, no firmarán su renovación.

La explicación técnica estuvo a cargo del representante de Clínica Argentina de General Pico, CPN Fernando Suárez. quien expuso en gráficos los desfasajes acumulados. Para la explicación se utilizó una comparación entre los incrementos de valores que abona PAMI, los aumentos de salarios de sanidad, el índice de precios del consumidor para rubro salud y el índice de precios para productos y equipos médicos. Todos los índices son oficiales según el INDEC.

Suárez realizó una descripción de cómo desde el año 2018 se fue ampliando la brecha entre los costos de los servicios y los incrementos otorgados por PAMI.

Se adjuntan los gráficos presentados. Allí se puede advertir con claridad las diferencias entre los movimientos de cada rubro y cómo evolucionó la brecha en cada mes, destacando sobre todo la diferencia en relación al costo salarial, que se agravó en 2020, se sostiene en 2021 y permite proyectar un desfasaje acumulado para fin de año de un 128%.

Por último se adelantó que hoy jueves mantendrán una reunión con autoridades locales de PAMI y a partir de ahí se analizará una decisión.