El jefe de Gobierno porteño, Horacio Rodríguez Larreta, destacó este lunes que la «unidad» de Juntos por el Cambio hizo que tuviera «apoyo en la Ciudad y en todo el país», al tiempo que se refirió a las «expresiones minoritarias» y remarcó que «es importante que haya una oposición» para «frenar al kirchnerismo».

Durante una actividad en Costa Salguero, Rodríguez Larreta celebró la victoria del frente opositor en las PASO en buena parte del país y subrayó: «Juntos por el Cambio ha defendido a rajatabla la unidad de la oposición. Es la primera vez, desde 1983 para acá, que se ha logrado mantener unida la oposición».

«Gracias a esa unidad, frenamos en el Congreso iniciativas como los superpoderes, la modificación de la Procuración y nos presentamos a lo largo de todo el país y la oposición obtuvo un voto de confianza de la gente básicamente por esta unidad», aseguró el dirigente del PRO.

En este sentido, Rodríguez Larreta destacó que «en 17 provincias hubo PASO» dentro de Juntos por el Cambio y eso los «ayudó a tener distintas expresiones que consolidaron esa unidad», tras lo cual puso de relieve que «en la Ciudad se sumaron Ricardo López Murphy, Martín Tetaz, en Santa Fe se sumó Carolina (Losada)» y agregó: «Nos ampliamos».

Al respecto, el mandatario porteño envió un mensaje destinado a las fuerzas políticas que están por afuera de la coalición y advirtió: «Es importante que haya una oposición y lo digo incluso por las expresiones minoritarias: los únicos que podemos frenar al kirchnerismo en el Congreso somos nosotros».

De esta manera, el mandatario porteño hizo alusión al espacio La Libertad Avanza, que encabeza el libertario Javier Milei y que, con un sorprendente 13,6% de los votos, se ubicó en las PASO como tercera fuerza.

Además, sostuvo que lograr más bancas en el Congreso servirá «también para proponer iniciativas, leyes que generen trabajo, que hagan que los gobiernos no puedan nunca más dejar a los chicos sin ir a las escuelas, para luchar contra la inseguridad».

En este sentido, tras subrayar la importancia de la unidad de Juntos por el Cambio en Diputados, destacó el objetivo de «crecer en el Senado para que el Gobierno no siga teniendo la mayoría automática y el quórum propio».

Respecto de la primera victoria del año electoral para la oposición, el mandatario porteño agradeció «a todos los argentinos que fueron a expresarse de manera libre» y destacó: «Una amplia mayoría nos dio una voz de apoyo en la Ciudad y en todo el país».

«También agradezco a los que no nos votaron, que nos dieron un llamado de atención y ratifica algo que siempre digo y es casi una filosofía y es que siempre se puede mejorar», agregó el referente del PRO.

En la misma línea, sostuvo que el mensaje de las urnas para el Gobierno fue «basta de las ideas y vueltas, de no tener un rumbo claro, basta de promover que los chicos no hayan estado en las aulas, basta de no tener una política clara para luchar contra el narco y la inseguridad».

«Queremos un país con los chicos en las aulas, con libertad, un país donde se promueva la generación de trabajo. Eso es lo que los argentinos votamos el domingo», remarcó Rodríguez Larreta.