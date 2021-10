El gobernador Sergio Ziliotto participó junto al ministro de Agricultura, Ganadería y Pesca dde la nación, Julián Domínguez, de la edición 95° de la Exposición Rural de la Asociación Agrícola Ganadera de La Pampa en Santa Rosa.

El mandatario pampeano destacó que este año La Pampa incrementó un 15,6% las exportaciones de carnes respecto de 2020, que había sido récord. “Este dato de la realidad es una excelente y reveladora noticia para quienes apostamos al crecimiento de la economía pampeana”. El Gobernador detalló las acciones dispuestas en favor del sector y los convocó a trabajar mancomunadamente para potenciar el desarrollo provincial.

En la apertura de la muestra de la ciudad capital, el mandatario pampeano anunció que a la línea de créditos lanzada el viernes se suma una nueva, con una cartera de $ 1.000 millones, 15 puntos de subsidio de tasa y garantía del FoGaPam para cuando sean pequeños productores. Por su parte, el ministro Julián Domínguez propuso a los ruralistas que La Pampa sea la marca país en el mundo para la comercialización de carne argentina.

El Gobernador, junto al ministro nacional y demás funcionarios, fueron recibidos por el titular de la Asociación Agrícola Ganadera, Marcelo Rodríguez, el presidente de la Confederación de Asociaciones Rurales de Buenos Aires y La Pampa, Horacio Salaverri, y otros dirigentes del sector.

Aumento de exportaciones

En su alocución, el Gobernador puso de relieve que las exportaciones de carne de La Pampa “se incrementaron un 15,6 % en 2021 con respecto a 2020”, año histórico en relación a ese tipo de operaciones comerciales. “Este año exportamos 30.356 toneladas, el año pasado 25.609”, dijo.

Sobre estos porcentajes subrayó que “es un dato de la realidad excelente y reveladora noticia para quienes apostamos al crecimiento de la economía pampeana” y, sostuvo que “la clave para salir de una vez por todas de las coyunturas es producir más, faenar más y exportar más”.

Nueva línea de créditos por $1.000 millones

Ziliotto valoró el convenio que firmó con el ministro Julián Domínguez el pasado viernes que “permitirá prestar 600 millones de pesos, con destino a la actividad de recría y a compra de vientres, terneras, terneros y reproductores, con tasa subsidiada de 20 puntos en zonas de cría, 16 puntos en zonas de cría y recría y 12 puntos en zonas de ciclo completo”.

A continuación anunció la decisión del Gobierno provincial de poner en marcha una nueva línea de crédito destinada a infraestructura rural e incremento de tecnologías aplicadas a sus procesos productivos.

“El Banco de La Pampa pondrá a disposición del campo una cartera de 1.000 millones de pesos, con un subsidio de tasa de 15 puntos porcentuales, con plazo de hasta 48 meses con hasta 24 meses de gracia incluidos. El FoGaPam será la garantía de aquellos pequeños productores que no califiquen para el sistema financiero, eliminando así una barrera histórica”, puntualizó.

Hechos para afrontar la coyuntura

El Gobernador hizo un repaso de las acciones desarrolladas por el Ejecutivo pampeano para acompañar al sector durante un año en que la pandemia de COVID-19 marcó negativamente las actividades económicas en el mundo. Destacó en este sentido que “se fortalecieron instrumentos financieros, fiscales, laborales y logísticos al servicio de todos los sectores”.

Detalló que el Plan de Promoción de la Inversión Productiva, la Agencia de Inversiones y Comercio Exterior, el Fondo de Garantías de Carácter Público, el Programa de Fortalecimiento del Trabajo Pampeano y el Régimen de Incentivos Fiscales, son cinco herramientas concretas y en marcha “para acompañar la reactivación económica”.

Especificó que de enero a agosto de 2021 se inyectaron, a partir de líneas de crédito implementadas a través del Banco de La Pampa, 3.200 millones de pesos, de los cuales el campo accedió a $ 1.200 millones, en tanto que el subsidio de tasas aportado por el Gobierno de La Pampa alcanzó los $ 334 millones.

Plan Ganadero

El mandatario enfatizó que desde la aplicación del Plan Ganadero en 2005 “mejoró significativamente la eficiencia productiva” y certificó que el Gobierno provincial continuará trabajando con las entidades rurales para potenciarlo.

Indicó que la actualización del Plan Ganadero ya fue presentada ante el Gobierno nacional, “teniendo en cuenta la especificidad de nuestro campo y sus diferentes sistemas de producción”.

El objetivo central del Plan se funda en cuatro ejes: promover sistemas de producción sustentables; mejorar las condiciones de vida en el medio rural; fortalecer el acceso a nuevas tecnologías e integrar a todos los actores involucrados en el sistema comercial.

Infraestructura, tecnología y conectividad

El mandatario repasó las acciones implementadas y las que se implementarán para acompañar la producción agrícola ganadera, como la actividad lechera, la porcina y también la vinculada a la siembra en sus distintas variantes.

Además, detalló obras que se ejecutarán con el objetivo específico de acompañar al sector agropecuario, como la creación de una red de 47 estaciones meteorológicas automáticas y remotas y obras que permitieron llegar con conectividad, no solo a las localidades, sino específicamente a predios rurales, como por ejemplo El Durazno, San Roque, Valle de Nerecó, Telén, Santa Isabel, Lihue Calel y Puelches entre otros.

Para cerrar, Ziliotto reiteró que junto a su equipo de gestión trabaja “cada día para tener un Estado cada vez más eficiente, dinámico y moderno” y reiteró su convicción que “el Estado debe ser socio estratégico de quienes abrazan la inversión productiva como herramienta para crecer, desarrollarse y contribuir al desarrollo de la Provincia”.

Marca país

El ministro de Agricultura, Ganadería y Pesca de Nación cerró los mensajes en la inauguración de la exposición rural de Santa Rosa, oportunidad en la que adelantó que, tras dialogar con el Gobernador pampeano y dirigentes de las asociaciones rurales, surgió “la propuesta de una experiencia piloto en La Pampa, con todos los organismos técnicos y certificadoras nacionales, para lograr una denominación de origen, y que el próximo año certifiquemos a nivel nacional”.

“Me parece que la provincia de La Pampa, por el liderazgo que tiene en materia ganadera, está en condiciones de liderar lo que queremos que sea la ‘Marca País’” afirmó el funcionario, quien advirtió que para ello “debemos anticiparnos al debate, certificando que los animales se alimentan a pasturas y que la pastura rescata al carbono, para así comunicárselo al mundo”.

No se perdieron mercados

En otro párrafo de su discurso, el ministro le pidió a la dirigencia agropecuaria tranquilidad porque Argentina “no perdió, ni va a perder ningún mercado internacional”.

En este sentido precisó, “llame a China, llame a nuestro servicio exterior, consulte a la Unión Europea. Quédense tranquilos, mercados no se perdió ni se va a perder ninguno. Tenemos demanda creciente, (China) es una aspiradora que tiene un motor doble y esta es una oportunidad para la Argentina”.

Domínguez sostuvo que le parece correcto que las asociaciones rurales “reclamen más”, pero les advirtió que el Gobierno nacional debe velar por los “intereses de la mayoría de los argentinos”.

Datos y certezas

El ministro nacional disintió con algunos datos estadísticos que dieron a conocer los dirigentes rurales y les dijo “los datos que tengo no son míos, son del INTA y del Senasa, y corroborados por las universidades. Si ustedes tienen datos les pido que me los hagan llegar, porque entonces nosotros estaremos equivocados en el diseño de las políticas públicas”.

Tal como había precisado el gobernador Ziliotto, ratificó que “el año 2020 fue el de mayor exportación del ciclo histórico de la Argentina y este año va a ser de los tres años más altos del ciclo de exportaciones. Humildemente, permítame disentir en su casa, las exportaciones no estuvieron cerradas, se ha exportado la cuota Hilton, la cuota país y se han anticipado cuotas, cosa extraña en el mercado. Vamos a terminar en el orden de las 750 mil toneladas, no están cerradas”, ratificó.

En este sentido aseguró que no le molestan las críticas y sostuvo que “si tienen razón les voy a decir que tienen razón, y si dicen chambonadas, les voy decir muchachos no digan chambonadas. No esperen que haga todo lo que ustedes me digan, voy a hacer lo mejor para el país, basado en los datos y en la ciencia”.