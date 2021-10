El ministro de Seguridad de la Nación, Aníbal Fernández, salió este martes a pedirle públicamente pidió disculpas al humorista Nik después de contestarle un tuit con un mensaje amenazante en el que daba a conocer la escuela a la que iban sus hijas.

«Él vive agraviándonos y nadie le dice nada, pero si lo tomó como una amenaza le pido perdón», sostuvo.

El funcionario buscó minimizar el escándalo y dijo a TN. «La redacción es muy clarita. No dice otra cosa que un debate que estaba manteniendo con él por el tema de las subvenciones. Ese debate se agota ahí mismo».

“Cuando esto sucedió, me dicen que él habría dicho en algún lado que sentía que era una amenaza a sus hijos, eso ya sería muy grave. Con lo cual no se me caen los anillos, me parece que es obligatorio de uno tener que aclarar estas cosas. Para mi los hijos, las casas, las mujeres son templos, uno no se mete con esa cosa”, afirmó.

Fuente: Cadena 3