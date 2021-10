El acto se llevó a cabo en la explanada del Palacio Municipal y contó con la presencia de la intendenta municipal Fernanda Alonso, el diputado nacional Ariel Rauschenberger y el ministro de Justicia y Derechos Humanos de la Provincia de la Pampa, Pablo Bensusán.

A fin de conocer las vivencias de una ex empleada en sus momentos de actividad, y en representación de sus compañeras y compañeros, habló Cristina Scaglia, una de las personas que arribó a la edad jubilatoria.

“Para llegar a esta etapa de la vida hemos transitado por distintos caminos. En lo personal, este período de más de 30 años, me ha dejado la siguiente reflexión: el valor que tienen las pequeñas cosas y el apoyo incondicional de mi familia, compañeros de trabajo que se transformaron en grandes amigos, el jefe que me acompañó en mis tiempos más difíciles, pero sobre todo muchas anécdotas, algunas alegres, otras no tanto, por toda esta vivencia enriquecedora, muchas gracias, felicidades, compañeros jubilados”.

Aporte al Engranaje del Estado

Tras las palabras de Scaglia, se dirigió a los presentes la intendenta Fernanda Alonso, agradeció especialmente la presencia de Cacho Campo, intendente de la ciudad con mandato cumplido. “Muchos de los que estamos acá compartimos varios años de la vida institucional de este municipio junto a él”, dijo.

La intendenta también agradeció la presencia de funcionarios provinciales presentes en el acto.

En referencia a quienes les tocó jubilarse, Alonso aseguró que arribaron a ese beneficio después de muchos años de esfuerzo, cumpliendo una tarea valiosísima para el Estado local.

“Ustedes aportaron a un engranaje fundamental, que es el funcionamiento del Estado en su conjunto, ayudando a sostener las gestiones de gobierno, una tras otra. Quienes conducimos somos aves de paso, estamos un tiempo, traemos ideas, intentamos cambiar cosas y llevar adelante acciones que pensamos que son mejores, pero ustedes son los que garantizan que esas cosas se puedan sostener. Por eso queríamos hacer un reconocimiento a la tarea que llevaron a cabo. Esto no pudo ser posible en el momento en que cada uno de ustedes tuvo su último día de trabajo, pero no queríamos dejarlo pasar y por eso estamos aquí hoy presentes, gracias y felicitaciones por el aporte que han hecho”, expresó Alonso.

El Corazón de la Administración Pública

Finalmente, el ministro de Gobierno Justicia y Derechos Humanos de la Pampa, Daniel Bensusán, se mostró muy contento de acompañar a cada una de las trabajadoras y los trabajadores, junto a la intendenta, en este reconocimiento al personal que se jubiló en tiempo de pandemia y que por la cuestión sanitaria no pudo hacerse en su momento.

“Recuerdo mis inicios en la administración pública, siendo muy joven; uno se nutre de la experiencia de los jefes de despacho, de los jefes de área y de todo aquel administrativo con experiencia. Ese es el corazón de la administración pública, los que enseñan a hacer los trámites, a que el trámite no tiene que tardar, a que quien viene a un mostrador buscando una solución, hay que dársela, hay que escucharlo. Ellos son el motor de la administración pública. Quienes pasamos por la administración buscamos la modernización, la simpleza, que los trámites sean más rápidos y más ágiles para el vecino y la vecina. Pero esto no sería posible sin el personal administrativo detrás, que es en definitiva el que día a día, le pone toda la garra para que los trámites salgan rápido, bien y escuchan las necesidades de la gente”, sostuvo Bensusán.

Acompañaron a la intendenta en este reconocimiento a los empleados públicos municipales jubilados además de Bensusán y Rauschenberger, Concejales y Concejalas de la ciudad y funcionarios del Departamento ejecutivo Municipal.

Radio 37 dialogó con dos de los beneficiarios: