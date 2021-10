“Cuando se bastardea permanentemente la política y las relaciones entre los partidos, en La Pampa, pudimos comunicarnos y trabajar, en el marco del respeto a la voluntad popular”, dijo Sergio Ziliotto en Vértiz durante la firma de convenios con 10 intendentes para la construcción de 58 viviendas con una inversión superior a los $ 217 millones de pesos.

El gobernador Ziliotto fue recibido por el intendente de Vértiz, Luis Alberto Giacomino y junto a ellos estuvieron el secretario de Asuntos Municipales, Rogelio Schanton; el presidente del IPAV, Jorge Lezcano; la gerenta de Adjudicaciones, Erica Riboyra; y la de Programación, Romina de Montes de Oca. También participó en la reunión la directora general Zona Norte de la Secretaría de Asuntos Municipales, Claudia Godoy.

Giacomino manifestó su orgullo por la presencia del Gobernador en Vértiz, más cuando el motivo es algo “tan soñado por los intendentes y los habitantes de nuestras localidades. Es una satisfacción muy grande. Estoy feliz de que se llegue con soluciones a parte de la población más necesitada”.

Calidad institucional

Sergio Ziliotto aseguró la alegría de llevar adelante una de las acciones que “más nos gustan: recorrer el interior de La Pampa, estar con los intendentes e intendentas, dialogar. Más allá del acto simbólico de la firma de contratos, está la necesidad de comenzar lo antes posible con la construcción de viviendas. Una demanda claramente insatisfecha que sabemos de dónde viene”.

El Gobernador destacó que el acto de firma de convenios, aunque parezca simple, implica una gran calidad institucional porque hoy “cuando se bastardea permanentemente la política, y las relaciones entre los partidos, creo que aquí, en La Pampa, pudimos comunicarnos y trabajar en el marco del respeto a la voluntad popular”.

“Honrar las responsabilidades”

Recordó el mandatario una de las primeras acciones de Gobierno, en diciembre de 2019, cuando se reunió en Winifreda con las y los intendentes para plantearles que quería “armar una sociedad institucional. Porque tenemos que honrar la responsabilidad que nos dieron las y los pampeanos al elegirnos”.

“En ese momento les dije que iba a trabajar con todos y todas, más allá de las banderías políticas. Lo dije muy claro y lo sigo respetando: no voy a castigar a una sociedad porque no haya elegido al intendente que iba conmigo en la boleta”, expresó.

En este sentido graficó señalando, “acá hay intendentes de varios signos políticos, porque lo que nos interesa es que estas 58 viviendas son 58 familias a las que les daremos una gran muestra de responsabilidad, de un Estado presente, van a tener su casa propia y una calidad de vida superior”.

El Gobernador puntualizó que a pesar de que un análisis facilista o centralista plantearía que son “pocos votos, en realidad son necesidades para las que estamos dando una respuesta. Entre ayer y hoy firmamos convenios por 500 millones de pesos”.

Sostuvo que detrás de cada uno de estos convenios “hay 58 familias esperando una vivienda. Ninguno de esos beneficiarios fue elegido desde un sillón de un escritorio en Santa Rosa, sino que los eligen los municipios, a través de los Concejos Deliberantes, y eso es calidad institucional. Este es el mensaje que debemos dar permanentemente quienes queremos construir un país y una Provincia cada día cada vez más desarrollada y con respeto por las instituciones, donde se valore la política y la palabra empeñada”.

Gestión y política

El mandatario pampeano hizo hincapié en que no hay que acostumbrarse a que durante los procesos electorales se hagan promesas que después se olvidan. “La gente no se olvida, y eso es lo que tenemos que valorizar. Nuestra calidad institucional tiene que ponernos en el contexto nacional para que se sepa en la provincia de La Pampa funcionan las instituciones y funciona la división de poderes”.

El gobernador pampeano afirmó que comprende que “en el fragor de las elecciones se busquen todas las herramientas que se tengan a mano para convencer a la gente que nos avale, pero no tenemos que poner estas cuestiones de Estado en medio de la campaña electoral. Yo no estoy haciendo acá ningún acto de política, estoy llevándole dignidad a cada pampeana y pampeano que está esperando del Estado que le dé una respuesta”.

El mandatario propuso a los intendentes “seguir trabajando como lo venimos haciendo. Cuenten con nosotros, yo tengo muy en claro que cuento con ustedes”.

Lezcano: “la Provincia está cumpliendo”

Jorge Lezcano agradeció a los presentes y recordó que el día anterior se firmaron convenios en Carro Quemado. “Ayer fueron 12 localidades, hoy son 10. Esto nos permite reflexionar acerca de la política habitacional de La Pampa y desde dónde la miramos. ¿Desde los 180 puestos de trabajo? ¿Desde la movilidad económica que produce en cada localidad? Los intendentes valoran la decisión de darle a los municipios el 100% del valor de la casa, la Provincia se comprometió a hacerlo y lo está cumpliendo”.

El titular del IPAV afirmó que, en el marco del inminente proceso electoral, quienes conducen los destinos de La Pampa “no paramos durante la pandemia y nuestro Gobierno fue ejemplo en el cuidado de la salud. Y en este momento estamos empezando a firmar, a construir, a entregar viviendas, a gestionar los cupos, a presentar las licitaciones, a buscar la factibilidad. Nos frenó un Gobierno al que le preocupaba más el derrame que la construcción y el ascenso social. Por eso miremos bien lo que viene, si queremos sostener la construcción de viviendas”, concluyó.

Detalle por localidad

La inversión en pesos asciende a $ 217.869.054, calculada al 19 de octubre de 2021, y las localidades beneficiadas son: Alta Italia (5), Ataliva Roca (4), Bernardo Larroudé (8), Ceballos (4), Conhello (5), Intendente Alvear (10), Speluzzi (5), Vértiz (6), Arata (6) e Hilario Lagos (5).