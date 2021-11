El jefe de Gobierno de la la Ciudad Autónoma de Buenos Aires estuvo en los estudios de Radio 37, en el programa “Una Mañana de Locos”, junto a los candidatos a diputado y senador Martín Maquieyra y Daniel Kroneberger, el senador Martín Lousteau y el diputado Maximiliano Ferraro.

En la entrevista se trataron varios temas, entre ellos, la dinámica de la campaña en su recta final, los efectos de la pandemia y las estrategias llevadas a cabo y las que se van a realizar, la “grieta”, el trato con el gobierno nacional, la inflación, leyes laborales

“Si no terminamos con la grieta, no vamos a sacar a la Argentina adelante. La grieta es una catástrofe, no educa, no genera trabajo, no baja la inflación”, manifestó Rodríguez Larreta.

En cuanto a la inflación, fue contundente: “Cuando la solución que plantea el gobierno es el control compulsivo de precios, me preocupa más todavía, porque no funciona nunca”.