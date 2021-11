Este jueves 11 de noviembre se llevó a cabo el acto por los 116 años de la ciudad de General Pico. Estuvieron presentes en la celebración el Gobernador de la Provincia de La Pampa, Sergio Ziliotto; la intendenta municipal, Fernanda Alonso, entre otras autoridades locales, provinciales y nacionales.

La conmemoración se inició con la entonación de las estrofas del Himno Nacional Argentino ejecutado por profesores y alumnos de los espacios de formación de la Dirección de Educación y Cultura con la interpretación del ex combatiente de Malvinas, Fabio Santana.

Prosiguiendo con el desarrollo del acto, se entonó el Himno a General Pico, interpretado por el músico local Alejandro Ávalos.

“Una Ciudad que ha Sabido Sobreponerse a Todo lo que se le ha Impuesto”

Seguidamente, se dirigió a las y los presentes, la intendenta de la ciudad, Fernanda Alonso.

“Cumplir años es motivo de festejo y por eso nos reunimos hoy; después de haber transitado uno de esos años que no será fácil de olvidar, pretendemos que hoy nos convoque la alegría de llegar a los 116 años de vida de una ciudad que ha sabido sobreponerse a todo lo que se le ha impuesto.

Al finalizar el discurso del año pasado hice referencia a que Pico será lo que quiera y decida ser y que para ello nos necesitábamos a todas y todos en un modo protagónico, y fue así que construimos de manera colectiva la Agenda 6360; una de las primeras experiencias nacionales de planificación en tiempos de pandemia. Desde el fortalecimiento de la idea de que el mejor tiempo para planificar es el que nos toca transitar y avanzamos en la proyección de la ciudad a 10 años en distintas dimensiones.

Una estrategia de desarrollo que propone pasar de la competencia a la cooperación, indagar en la diversidad para integrar miradas, dar la palabra, compartir enfoque, identificar alertas, visualizar oportunidades para todas y todos.

Una estrategia de intervención relacionada con la integración social para el buen vivir, la tolerancia y la empatía; el arraigo y la identidad de los jóvenes, los cuidados, la igualdad de género y el respeto por las diversidades; la innovación social y fundamentalmente la participación ciudadana.

Queremos un Pico en Red, con significativa inserción regional, capaz de generar nuevas iniciativas de producción de bienes y prestación de servicios basadas en el conocimiento, superando la tarea aislada y desarticulada de personas y organizaciones, contribuyendo a un entramado local virtuoso que permita seguir avanzado en la consolidada ciudad que buscamos ser.

Trabajamos para concretar un modelo de organización territorial sostenible e inclusiva, en líneas con las agendas internacionales; pero fundamentalmente en concordancia con la idea central de una ciudad cohesionada y amigable que incorpora las juventudes como actores estratégicos del desarrollo local; así como la diversidad social y cultural desde un sentido contemporáneo y democrático.

Una ciudad que pretende fortalecer esa cohesión desde la convivencia y la democratización del espacio público, el cuidado en el centro de la vida urbana y el Estado a través de un rol estratégico para contrarrestar las desigualdades.

“Orgullosos de Pertenecer y Denominarnos como Piquenses”

General Pico no desconoce su historia y esa historia a lo largo de su trayectoria le ha dado la consistencia de los cimientos más fuertes que se puedan construir para desarrollarse, de ahí nos nutrimos y desde allí nos proyectamos, y es de una sola manera que es posible lograrlo, y es entre todos.

No me voy a detener en esa historia que nos determina como sociedad tanto a quienes nacieron en esta tierra o quienes han adoptado este lugar para vivir, sí me parece importante vernos a nosotros mismos como entramado de relaciones que nos sostiene en este territorio y nos identifica como eso, justamente como grandes defensores territoriales acérrimos, orgullosos de pertenecer y denominarnos como piquenses.

Entonces es por ahí, es ahí donde debemos seguir poniendo nuestro esfuerzo en ser cada vez mejores, en continuar en este camino sinuoso que nos toca transitar y en los logros que nos proponemos alcanzar. Porque nos hace feliz, inmensamente feliz ser piquense y por ende festejar un nuevo año transitado.

Hoy reconoceremos a hombres y mujeres que fueron parte de la vida ferroviaria y la vida municipal en los últimos 30 años de nuestra ciudad y en definitiva eso somos, un grupo de hombres y mujeres trabajadoras que nos une un interés común y darle a Pico lo que se le pueda dar desde cada uno de los roles que llevamos adelante, para que sea mejor.

A lo largo de la vida institucional somos recordados por varios apodos que vale la pena mencionar como cuando nos denominaron “la joya de La Pampa” allá por 1910 o en la década siguiente que nos llamaban “la Chicago Argentina” o “General Milonga” como fenómeno económico y cultural de la época.

Pues no detengamos esa posibilidad de soñar y que volvamos a identificarnos con un mote, un apodo que nos defina y nos haga cada vez más grandes. No nos privemos de esa posibilidad única que poseemos las personas sobre esta tierra.

“La Potencia de Nuestra Ciudad”

Hoy me voy a tomar el atrevimiento de pasar por alto el raconto de gestiones y acciones concretas que hemos logrado a lo largo de estos dos difíciles años que hemos transitado; en el que junto a la presencia del Gobierno Nacional y el acompañamiento indiscutido del Gobierno Provincial pudimos hacer frente a la inédita situación que se nos presentó. Voy a hacer referencia a la potencia que tuvo nuestra ciudad, no sólo en enfrentar lo que pasó sino la que aún tiene por desarrollar; desde un sector privado comprometido con apostar fuertemente, y así lo demuestran los números que conocimos la semana pasada por parte del mundo empresarial, que tomaron el crédito que el Gobierno provincial ofreció para mejorar el capital de trabajo existente.

El entramado institucional existente que contiene y representa a los distintos sectores buscando siempre la mejora posible para el logro de sus intereses. El compromiso de cada habitante que orgullosamente desea avanzar en el desarrollo local y la presencia de un Estado activo y ocupado en acompañar este proceso con políticas públicas que atiendan las necesidades que van surgiendo en el proceso.

Este ecosistema descrito, da lugar a un enorme desafío que debemos renovar todos los día cada uno y cada una de nosotras desde los espacios que ocupamos sin olvidar cual es el fin principal; ahí estaremos juntos en la búsqueda de las mejores estrategias posibles de implementar para garantizar que Pico siga siendo nuestro lugar de elección de vida, para seguir creyendo y fundamentalmente ser felices.

Disfrutemos el cumpleaños de nuestra ciudad, Disfrutemos de la posibilidad de volver a encontrarnos ¡Feliz cumpleaños querida ciudad de General Pico!”

Ofrendas Florales, Distinciones y Cierre Artístico

Tras las palabras de la intendenta, se procedió a la colocación de ofrendas florales al pié del monumento al General Eduardo Pico.

Dando continuidad a este acto y en el marco del Art. 146 del estatuto municipal, empleados y empleadas municipales recibieron un presente recordatorio por haber arribado a sus 25 años de servicio. Los empleados distinguidos fueron Edith Acinas, Marcelo Lazo, Roberto Bruno y Guillermo Covella.

Acto seguido y por gestión del Dpto. Ejecutivo municipal, ante Ferrocarriles Argentinos, empleados ferroviarios jubilados y familiares de ferroviarios fallecidos, recibieron a modo de recuerdo sus respectivos legajos, que narran su historia laboral y pertenecen al Patrimonio Histórico Documental Ferroviario. De esta manera se entregaron los legajos de Carlos Albarellos, Rubén Dusserre, Lucas Lucero, Hugo Somoza, Jose Torta y Drisde Raúl Nievas.

La actividad artística, estuvo a cargo de Amalaya Pampa, quienes aprovecharon la celebración de este nuevo aniversario de la fundación de la ciudad para presentar una canción inédita. Amalaya Pampa es una agrupación oriunda de La Pampa, su música lleva toda la expresión regional, también contiene toda la impronta de los grandes músicos que nos marcaron y se aferra a la tradición americana de su folclore y costumbres. Su último trabajo se titula «A mi tierra » y está conformado por Martín Hernández, Pablo Díaz, Juan Hernández, Ramiro Portillo y la participación estelar de Leandro Richard.

Para el cierre de los actos centrales de la conmemoración de la fundación de la ciudad Amalaya Pampa interpretó “Renasenti”, “En tanta inmensidad” y “A mi tierra”.

Entre las autoridades presentes estuvieron la Diputada Nacional, Melina Delú; el Diputado Nacional, Hernán Pérez Araujo; la vicepresidenta 1ª de la Cámara de Diputados, Alicia Mayoral; Diputadas y Diputados provinciales; Intendentas e Intendentes de localidades vecinas; el viceintendente, Daniel López; el ministro de Educación de la provincia de La Pampa, Pablo Maccione; Concejales; Funcionarios provinciales; Funcionarios del Depto. Ejecutivo Municipal, Autoridades militares, policiales, de seguridad, representantes de entidades intermedias.