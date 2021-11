La madre de Abigail Páez, novia de la mamá de Lucio habló con el periodista Eduardo Feimann en Radio Rivadavia sobre la relación que su hija tenía con Magdalena y el afecto que tenía con el nene: “Lucio era mi nieto y no me dejaron entrar en el hospital. Es una criatura y era parte de nosotros”.

“Cuando lo conocimos Lucio cumplía 3 años. Ahora solo lo veíamos pasar por el jardín porque Magdalena no nos dejaba verlo, había que pedirle permiso”, señaló Erica. Con respecto al momento en donde Abigail encuentra a Lucio muerto, Erica explica que la que estaba con el nene antes de que ella llegara era Magdalena, la madre: “Ella me dijo que llegó y encontró al nene inconsciente. Trató de reanimarlo y él empezó a convulsionar y por eso va al hospital”.

“A las dos se le fue las manos. Están en el mismo caso. Abigail por amor se callaba, no era violenta. Quiero que quede claro que sé que Abigail tiene algo de culpa y tiene que pagar. Pero aun así no voy a dejar de ser su madre. Mis principios nunca hubieran avalado esto”, manifestó Erica.

También consultada acerca de la relación entre las mujeres, Erica indicó que ellas tenían una relación tóxica y que como padres trataban de salvar dicha amistad: “Yo no iba a la casa, no sé qué pasaba, pero peleaban mucho. Cuando uno ama hace locuras”. Por último, la mamá de Abigail pidió que no contradigan sus palabras: “No estoy a favor de Abigail, solo pido justicia por Lucio. Quiero salir a la calle, tenemos que vivir con mi familia”.