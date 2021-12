El gobernador de la provincia Sergio Ziliotto se refirió al caso Lucio Dupuy indicando que es una situación «terrible» lo ocurrido con el menor que fue asesinado y que actuará con la «dureza» que demanda la situación. Remarcó que no habrá «protección» para nadie y que cada uno se deberá hacer cargo de lo que hizo y no hizo. Adelantó que no le temblará la mano si tiene que echar a un funcionario.

“A mi nunca me ha temblado el pulso para echar a un funcionario. Esta es una situación terrible y actuaremos con la dureza que demanda”, enfatizó el mandatario.

El gobernador dijo que lo primero que se hizo ante la situación fue “estar cerca de la familia, conteniéndola, para ayudarlos a pasar este momento tan difícil. Este es un hecho que emocionalmente quiebra, colapsa”, explicó.

“Se ha entregado toda la información”.

Por otra parte, el mandatario confirmó que se ha entregado “toda la información que corresponde a los organismos que tienen competencia ante estos hechos: a la Justicia para que esclarezca lo que pasó y haya justicia con Lucio; y en el caso de la Fiscalía de Investigaciones Administrativas, le hemos dado toda la información de todas las áreas, porque es el organismo que va a determinar si hubo responsabilidad de funcionarios públicos. En ese sentido vamos a cumplir a rajatabla lo que decida la Justicia y los organismos de contralor administrativo”.

“Cada uno tendrá que hacerse cargo”

“Aquí no hay protección para nadie -enfatizó el gobernador pampeano-, cada uno tendrá que hacerse cargo de lo que hizo y de lo que no hizo. Estamos comprometidos con que realmente se sepa la verdad. Y, como siempre lo hemos hecho, cuando hay un funcionario que sale por fuera de lo que marcan las normas legales, queda desplazado del cargo. A mí nunca me ha temblado el pulso para echar a un funcionario. Esta es una situación terrible y actuaremos con la dureza que demanda”, aseguró.