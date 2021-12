El gobernador Sergio Ziliotto le tomó juramento hoy a Ariel Rauschenberger, quien reemplaza al ex ministro, y actual senador nacional, Daniel Pablo Bensusán.

El mandatario destacó la “capacidad, compromiso y contracción al trabajo” del nuevo miembro del gabinete; hizo un balance de los dos años de gestión y afirmó que el desafío es “seguir trabajando cada día, todos los días, porque tengo la firme convicción que podemos elevar la calidad de vida de pampeanas y pampeanos, vivan donde vivan”.

La ceremonia se desarrolló en el Salón de Acuerdos de Casa de Gobierno, donde estuvieron presentes el titular del Superior Tribunal de Justicia, Eduardo Fernández Mendía; el senador nacional, Daniel Pablo Bensusán; demás funcionarios judiciales, del Poder Ejecutivo, legisladores nacionales y provinciales. También participaron funcionarios, funcionarias, trabajadores y trabajadoras del Ministerio de Gobierno, Justicia y Derechos Humanos.

El Gobernador le dio la bienvenida al nuevo integrante del gabinete provincial y reconoció su “capacidad, compromiso, contracción al trabajo y al gran conomimiento que tenés del territorio de la provincia de La Pampa”.

También agradeció al ministro saliente y actual senador nacional, Daniel Pablo Bensusán, “por estos dos años de acompañamiento, de trabajo y preocupación. No fueron años fáciles, pero sin dudas no es casual donde estás hoy, que es donde te puso el pueblo de la provincia de La Pampa”.

Hizo mención especial a la celebración del 38° aniversario de la recuperación de la democracia desde la última dictadura militar, “una fecha que nos permite crecer como sociedad, en el esquema que nos da la democracia de poder elegir quien tiene la responsabilidad de decidir con sus acciones y decisiones el futuro de la sociedad”.

“Defendimos la vida”

“Este día coincide también con que estamos a medio camino de una gestión. Hoy empezamos los últimos dos años, y haciendo un pequeño balance no podemos no dejar de admitir lo difícil que fue. Tuvimos que gobernar lo desconocido, porque nadie se prepara para gobernar en pandemia”, sostuvo.

En este sentido precisó que se debieron tomar decisiones que “afectaron a otros y afectaron para mal. Nuestra ideología nos dice que gobernar es generar trabajo y nosotros tuvimos que tomar la decisión de decirle a muchos que no podían trabajar. Tomamos decisiones que incomodaron, que molestaron, que enojaron y que muchas veces cambió la relación que teníamos con nuestros gobernados”.

“Cada decisión que tomamos lo hicimos desde la buena fe, entendiendo que debíamos defender el bien supremo que es la vida, porque no hay futuro sin vida”, subrayó.

Ziliotto afirmó también que “hoy podemos volver al camino de poner en marcha absolutamente todas las promesas de campaña, transformadas en políticas públicas que mejoren la calidad de vida de cada una de las pampeanos y pampeanos”.

El compromiso: seguir trabajando

“Sabemos que la pandemia no terminó, pero hemos construido una barrera muy fuerte: la vacunación. Podemos estar orgullosos como Gobierno y como sociedad de habernos cuidado entre todos. En pocos días tendremos más de 300 mil pampeanos y pampeanas con el esquema completo de vacunación. Con el esquema completo como no lo han logrado aquellos países que mostraban ‘éxitos’ en la vacunación. No hay éxitos cuando hay personas muertas, nunca entramos en esa competencia”.

Finalmente afirmó que a partir del nuevo escenario “tomo el desafío ante todos los pampeanos, en nombre de todo el gabinete y todo el equipo, de seguir trabajando cada día, todos los días,porque tengo la firme convicción que podemos elevar cada día la calidad de vida de cada pampeana y cada pampeano, vivan donde vivan”.



Consenso y diálogo

El nuevo ministro tuvo palabras de agradecimiento para quienes lo acompañaron durante los últimos años, y al Gobernador “por la oportunidad que me das de ser parte del Gobierno provincial, ser parte de un equipo como es el del Ministerio de Gobierno, Justicia y DDHH”.

“Vengo a sumarme poniendo a disposición mi capacidad de trabajo, con la intención de fortalecer lo que se venía haciendo, llevando el Ministerio al territorio”, sostuvo y confirmó que “no habrá cambios en el equipo, porque sé que son capaces y podemos hacer grandes cosas”.

Se comprometió a trabajar con “los intendentes e intendentas, con las instituciones intermedias y las fuerzas vivas de cada localidad para aportar un granito de arena en lo que es mejorar la calidad de vida de las y los pampeanos”.

“Hemos vivido momentos muy difíciles, muy duros, pero debemos tener fe en la humanidad, en nosotros. Escuchándonos y poniendo lo mejor de cada uno vamos a salir adelante. El desafío es el consenso y el diálogo para afrontar lo que viene”.

Desarrollar la Provincia

“No quiero dejar pasar la oportunidad para agradecer a Carlos Verna que fue quien me designó en 2015 como ministro. Para agradecerle a Sergio Ziliotto que en 2019 me pidió que como amigo lo acompañara en su campaña a gobernador de La Pampa y después a integrar su equipo de Gobierno”, afirmó el ex ministro y actual senador, Daniel Bensusán”.

“Estoy profundamente orgulloso de haber integrado un equipo de trabajo con ustedes, con funcionarios y empleados del Ministerio, sin los cuales no podríamos haber hecho el trabajo que hicimos, junto a la Cámara de Diputados y el Superior Tribunal de Justicia en pos del desarrollo de la provincia de La Pampa”, afirmó.

Finalmente aseguró que seguirá “trabajando para desarrollar la provincia de La Pampa. Espero estar a la altura de las circunstancias”.